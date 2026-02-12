Comienza a operar en Finlandia la mayor mina de litio de Europa

Helsinki, 12 feb (EFE).- La compañía minera finlandesa Keliber ha iniciado sus operaciones de extracción de mineral en la mayor mina de litio de Europa, ubicada en Kaustinen (oeste de Finlandia), informó este jueves la televisión pública finlandesa YLE.

Además de la mina a cielo abierto, Keliber cuenta con una planta de enriquecimiento y una refinería química en la misma región que se pondrán en funcionamiento este año, lo que la convertirá en la primera empresa europea que comercializará hidróxido de litio a partir de sus propias reservas de mineral.

La compañía finlandesa estima que producirá durante al menos 18 años unas 15.000 toneladas anuales de monohidrato de hidróxido de litio (LiOH), un ingrediente clave en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, teléfonos móviles y sistemas de almacenamiento de energía renovable.

Keliber es propietaria de varios yacimientos de litio repartidos en un área de más de 500 kilómetros cuadrados en la región occidental de Ostrobotnia, que figuran entre las mayores reservas conocidas de este mineral de Europa.

Esta iniciativa, que ha supuesto una inversión de unos 800 millones de euros, es uno de los 47 proyectos estratégicos seleccionados por la Comisión Europea (CE) para la extracción, procesamiento y reciclaje de minerales críticos en territorio europeo, bajo la Ley de Materias Primas Críticas de la Unión Europea (UE).

Esta ley establece que para 2030 la UE debe extraer al menos el 10 %, procesar el 40 % y reciclar el 25 % de 17 materias primas estratégicas que consume, entre ellas el litio, el níquel, el cobalto, el manganeso y el grafito, a fin de reducir su dependencia de mercados externos como China.

El proyecto de la compañía minera finlandesa, fundada hace 25 años, se retrasó en varias ocasiones debido a la falta de financiamiento y a la caída del precio del litio en el mercado internacional, que hizo dudar de su viabilidad.

Sin embargo, la relativa estabilización del precio del litio y la entrada de la multinacional minera sudafricana Sibanye-Stillwater en el capital de la empresa en 2021 relanzaron el proyecto.

Actualmente, Sibanye-Stillwater posee el 80 % de las acciones de Keliber y el resto es propiedad de la compañía estatal finlandesa Finnish Minerals Group. EFE