China y México mantienen consultas comerciales en Pekín tras la subida de aranceles

Pekín, 12 feb (EFE).- El representante internacional de Comercio y viceministro de Comercio de China, Li Chenggang, se reunió el 9 de febrero en Pekín con la viceministra de Economía de México, Yelénas, para abordar las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

El encuentro, anunciado este jueves en un escueto comunicado por la cartera comercial china, se produce tras la reciente imposición por parte de México de aranceles de hasta el 50 % a productos de países sin tratado comercial, entre ellos China.

Según la nota oficial, ambas partes "mantuvieron intercambios en profundidad" sobre la relación económica y comercial y otros asuntos, sin ofrecer detalles sobre posibles acuerdos o compromisos alcanzados durante la reunión.

La cita tiene lugar después de que el Senado mexicano aprobara en diciembre la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que contempla gravámenes de entre el 5 % y el 50 % a unos 1.463 productos procedentes de China y otros países asiáticos con los que México no mantiene tratados de libre comercio, en sectores como el textil, aluminio o plásticos, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2026.

Los productos afectados por esta nueva ley representan cerca de 52.000 millones de dólares en las importaciones, lo que equivale al 8,6 % del total nacional. Según el Gobierno mexicano, la reforma facilitará la protección de más de 320.000 empleos en riesgo.

Tras la aprobación de la medida, China instó a México a "corregir sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible" y advirtió de que seguiría de cerca la aplicación y el impacto de los nuevos gravámenes, al tiempo que reclamó proteger "la situación general de las relaciones económicas y comerciales bilaterales".

La reunión se produce además en vísperas de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para este año, en un contexto de creciente escrutinio estadounidense sobre la presencia de empresas chinas en la región. EFE