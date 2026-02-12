Chile "está preparado" para "volver a liderar" la producción mundial de litio, dice Boric

Santiago de Chile, 12 feb (EFE).- El presidente chileno, Gabriel Boric, aseguró este jueves que Chile "está preparado" para recuperar el liderazgo en la producción del litio a nivel mundial, tras nueve años como segundo productor mundial, por detrás de Australia, que le arrebató la cabecera en 2017.

“Estoy convencido de que nuestro país está preparado para volver a liderar la producción del litio a nivel mundial y contribuir a la transición energética", señaló Boric durante la firma de la actualización del contrato de operaciones de litio en el Salar de Maricunga, el segundo con la concentración más elevada de litio en el mundo después del Salar de Atacama.

Boric, que durante su mandato -que dejará el próximo 11 de marzo- ha puesto énfasis en las energías renovables, presentó en abril de 2023 una Estrategia Nacional del Litio para aumentar la producción del mineral en un 70 % antes de 2030 de la mano de la empresa estatal Codelco, la mayor cuprífera del mundo.

El mandatario recalcó la importancia de asumir este proceso "en diálogo con las comunidades, generando conocimiento y cuidando nuestro medio ambiente”.

La habilitación del Salar de Maricunga, una colaboración público-privada entre Codelco y la compañía minera británica Río Tinto, busca "promover" la inversión en minería y "la competitividad" de Chile en los mercados internacionales.

La actualización del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), inicialmente otorgado por el Estado a Codelco en 2018, "incorpora una nueva visión de desarrollo productivo, con involucramiento del territorio y las comunidades" y apoyo a la inversión privada, según un comunicado difundido por Presidencia.

Además, contempla aportes al Gobierno Regional de Atacama -donde se encuentra el yacimiento-, municipalidades y comunidades indígenas.

Durante la primera fase del proyecto, a partir de 2030, se estima una producción de litio de 15.000 a 20.000 toneladas anuales de LCE (carbonato de litio equivalente) con la técnica de evaporación. En la segunda fase, desde 2033, se estima que alcance a 55.000 toneladas de LCE por extracción directa.

Aunque tiene las mayores reservas explotables de litio del mundo, Chile es el segundo productor mundial, por detrás de Australia, pero con Argentina siguiéndole de cerca.

“El litio y también el cobre -cerró Boric- son minerales fundamentales para la transición energética que obligatoriamente tiene que hacer el mundo, si está en juego nuestra propia existencia". EFE

(foto)(video)