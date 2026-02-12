Carlo Costanzia aviva la guerra con su prima Laura Matamoros con un demoledor mensaje en redes

“Se ha cabreado porque he comentado cosas de su vida, y así me lo hizo saber”, reconoció Laura Matamoros en directo en el programa 'Espejo Público'. Esta confesión llegó en medio de la intensa exposición mediática sobre la familia Costanzia y los persistentes rumores que rodean al actor Carlo Costanzia, quien enfrenta comentarios sobre su distancia con algunos de sus parientes más cercanos. Según informó el medio que dio a conocer estos hechos, la polémica tomó una nueva dimensión cuando Carlo difundió en Instagram una imagen completamente en negro, acompañada de la frase: “Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría”, en un contexto en el que múltiples figuras han opinado sobre su vida privada dentro y fuera de la televisión.

El medio detalló que, aunque Carlo Costanzia no mencionó nombres ni aclaró el destinatario del mensaje, la declaración de Laura Matamoros —prima del actor— y su conocida intervención en programas televisivos le otorgaron un tono particular a la publicación de Costanzia. Laura Matamoros compartió ante la audiencia del programa que ya no mantiene contacto con el novio de Alejandra Rubio. En palabras textuales de Costanzia, reprodujo: “Somos primos por sangre, pero no porque nos llevemos ya”.

Según publicó la fuente, la distancia entre ambos no sería reciente: la colaboradora televisiva sostuvo que “no tengo relación con él y no creo que vaya a tener relación en mucho tiempo”, apuntando a un enfado originado tras la difusión de información sobre la vida personal de Carlo. Al mismo tiempo, el debate sobre la posible existencia de un segundo embarazo de la hija de Terelu Campos propició nuevas intervenciones de Laura, en las que reiteró el alejamiento familiar y su percepción sobre la reacción de su primo a estos comentarios públicos.

Tal como consignó el medio que reportó estos acontecimientos, la publicación de Carlo se produjo en ese contexto de alta exposición y respuestas cruzadas entre ambos primos. La decisión del actor de omitir detalles personales en su mensaje —utilizando únicamente una imagen oscura y una frase enigmática— llevó a quienes siguen ambos perfiles a interpretar la publicación como una réplica indirecta a las palabras de Laura Matamoros, la integrante de su entorno más activa en los medios durante las últimas semanas.

La relación entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros se ha visto marcada por la ausencia de comunicación. Las intervenciones televisivas de Laura han contribuido a mantener el asunto en la agenda mediática, según reportó el medio de origen, a la vez que han agudizado la percepción pública sobre el distanciamiento familiar. Las declaraciones recientes de la colaboradora sobre la dinámica con su primo y las reacciones de Carlo en redes sociales reflejan la compleja situación que atraviesa la familia en el ámbito público.

De acuerdo con la información recogida por el citado medio, la controversia se desarrolla en paralelo a las especulaciones sobre los círculos de allegados a Carlo Costanzia, quienes también han sido mencionados en espacios televisivos ante la falta de respuestas directas del propio actor. La publicación de la imagen y el mensaje en redes sociales no aportó aclaraciones sobre las causas profundas del distanciamiento, pero sí reforzó la imagen de una relación tensa y los motivos por los que ambos familiares optaron por romper el contacto.

En las últimas semanas, múltiples programas de televisión han abordado el caso, analizando tanto los mensajes publicados como las declaraciones de los protagonistas, conforme relató la fuente. La situación familiar de Carlo y Laura se ha sumado al interés mediático por la vida personal de otras figuras públicas vinculadas al entorno familiar, como la mencionada Alejandra Rubio o la hija de Terelu Campos, incrementando el flujo de información sobre el grupo.

Las consecuencias de estas exposiciones públicas han derivado, según la narración de la fuente, en un mayor escrutinio para ambas figuras, exponiendo detalles previamente desconocidos y motivando a otros participantes del programa a opinar sobre la situación de Carlo Costanzia y su entorno. La manera en la que ambos familiares han canalizado su malestar, tanto en espacios televisivos como en plataformas digitales, pone de manifiesto las tensiones internas y la dificultad para restablecer una relación cordial, tal como expresó Laura Matamoros ante la audiencia.

El contexto familiar y mediático, según expuso el citado medio digital, contribuyó a que la frase de Costanzia adquiriese el carácter de un mensaje dirigido, aunque sin nombre explícito. La difusión de la imagen y el texto en un momento de máxima discusión sobre el estado de la relación entre ambos familiares proporcionó argumentos a quienes interpretaron la publicación como una respuesta a la última aparición de Matamoros en televisión.

El episodio se suma a la cadena de desencuentros que han salido a la luz pública en programas de audiencia nacional, manteniendo la expectación en torno al posible devenir de la relación entre Carlo Costanzia y su prima, así como a la forma en que ambos gestionarán su exposición en adelante, según la información del medio que registró estos acontecimientos.