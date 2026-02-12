Camboya asegura haber desmantelado cerca de 200 centros de estafas digitales este año

Bangkok, 12 feb (EFE).- Camboya, epicentro de las estafas digitales en el Sudeste Asiático, ha desmantelado en lo que va de año cerca de 200 centros dedicados a este tipo de delitos a lo largo del país, en medio de crecientes críticas internacionales por la proliferación de estos fraudes.

Las autoridades camboyanas desmantelaron un total de 190 centros y arrestaron a más de 3.500 personas de nueve nacionalidades distintas en operaciones contra el ciberfraude llevadas a cabo entre el 1 de enero y principios de febrero, aseguró a EFE un miembro de la Comisión para la Lucha contra las Estafas Digitales.

Desde estos centros, controlados por mafias -muchas de origen chino-, trabajadores, voluntariamente o engañados, llevan a cabo sofisticadas y multimillonarias estafas digitales en todo el mundo. De no cumplir con los objetivos, son en ocasiones sometidos a torturas y vejaciones, a veces hasta la muerte, según han denunciado la ONU e investigaciones independientes.

Estas redes operan sobre todo desde Camboya y Birmania y, tras comenzar apuntando a víctimas de Asia y después de otros continentes, han puesto el foco en España y Latinoamérica desde el pasado año.

Los centros desarticulados en Camboya se ubicaban en diversas provincias fronterizas y costeras, así como en la capitalina Nom Pen, de acuerdo con el citado organismo.

Camboya, país señalado por su posible connivencia con estos delitos, ha dado señales de estar tomando medidas contra el fraude digital, tras meses de denuncias de la ONU y de varios países.

La organización Amnistía Internacional (AI) calificó la situación en el país de "crisis humanitaria" y señaló que imágenes de centenares de personas saliendo de aparentes centros de ciberfraude en Camboya, difundidas en redes sociales, sugieren fugas y "liberaciones masivas", mientras expertos consideran que puede tratarse de medidas cosméticas más que de un cambio real.

Más allá de los desmantelamientos, Nom Pen extraditó en enero a China al líder del conglomerado Prince Group -con sede en Camboya-, investigado en EE.UU., que lo acusa de estar detrás de una masiva red de estafas y haber blanqueado millones de dólares procedentes de unas 250 víctimas en el país norteamericano.

La ONU apunta que al menos 120.000 personas están retenidas en centros de estafa en Birmania, mientras en Camboya se estima que hay 100.000, pese al repunte este año de campañas de desmantelamiento.

El 2 de febrero, China ejecutó a cuatro miembros vinculados a redes de ciberestafas asentadas en Birmania, tras ajusticiar en enero a otros 11.

Según estimaciones, estas redes podrían llegar a generar entre 50 y 70 mil millones de dólares anuales, lo que haría de este el motor económico más importante en la región del Mekong (Camboya, Laos, Birmania, Tailandia, Vietnam y sur de China). EFE

