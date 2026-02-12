Brasil prevé un nuevo récord para su próxima cosecha de granos

São Paulo, 12 feb (EFE).- Brasil, uno de los mayores productores y exportadores agrícolas del planeta, prevé que su próxima cosecha de granos alcance un récord de 353 millones de toneladas, un ligero aumento del 0,3 % respecto a la pasada, informó este jueves el Gobierno.

El área plantada alcanzará 83,3 millones de hectáreas, un aumento del 1,9 % respecto al ciclo anterior, mientras que la productividad media de los cultivos retrocederá un 1,5 %, según los pronósticos de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).

La producción de soja, el principal producto agrícola de Brasil, aumentará en 6,5 millones de toneladas respecto a la cosecha anterior y alcanzará un récord de 178 millones de toneladas.

La Conab atribuye el aumento de la cosecha de soja, que ya fue iniciada, a unas condiciones climáticas favorables al cultivo en las regiones productoras.

Por otro lado, la producción de maíz caerá un 1,9 % hasta las 138 millones de toneladas, mientras que la cosecha de arroz también se reducirá y será de 11 millones de toneladas.

En la cosecha pasada, Brasil alcanzó un récord de producción, con un aumento del 18,2 % respecto a la anterior, según la propia Conab.EFE