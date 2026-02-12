Agencias

Bielorrusia revela visita de un alto diplomático francés

Moscú, 12 feb (EFE).- Un alto representarnte diplomático francés visitó Bielorrusia la semana pasada, anunciaron este jueves fuentes oficiales del país eslavo sobre el que pesan sanciones de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

Según el portavoz de Exteriores bielorruso, Ruslán Varankov, se trata de Brice Roquefeuil, director del departamento de Europa Continental en el ministerio de Exteriores galo.

La visita tuvo lugar los días 5 y 6 de febrero "por invitación de la parte bielorrusa", dijo Varankov, citado por la agencia estatal BELTA.

"La parte bielorrusa mantiene contactos de trabajo regulares tanto con Francia como con otros países occidentales", aseguró el portavoz.

A la vez, precisó que "el diálogo, tanto a través de canales bilaterales como al margen de los eventos multilaterales, suele ser confidencial".

La oposición democrática bielorrusa, que cuenta con el respaldo de Bruselas, ha creado un gobierno en el exilio desde Polonia y los países bálticos.

Estados Unidos ha iniciado un proceso de normalización con el régimen bielorruso, que ha liberado en los últimos meses a los principales presos políticos del país.

Previamente, esta semana también el Kremlin confirmó contactos con Francia para restablecer el diálogo, después de que el presidente galo, Emmanuel Macron, llamara a reanudar el diálogo con Moscú y enviara a uno de sus asesores a la capital rusa. EFE

