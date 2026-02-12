Alcalde de Lima dice que El Salvador es un ejemplo en seguridad ciudadana en Latinoamérica

Lima, 12 feb (EFE).- El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, distinguió este jueves como "huésped distinguido de la ciudad" al ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, y aseguró que el país centroamericano es un "ejemplo" en temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad en la Latinoamérica.

Reggiardo y Villatoro se reunieron para "intercambiar enfoques y experiencias en materia de seguridad ciudadana y modernización de sistemas de control urbano", informó la Municipalidad Metropolitana de Lima en un comunicado.

"Lo que ha hecho El Salvador sirve de ejemplo a los países, y a nosotros, como Municipalidad Metropolitana de Lima, para adoptar medidas como las que han implementado: los centros de prevención y las decisiones políticas severas, como la creación de instituciones que han venido fortaleciendo la lucha contra la criminalidad", sostuvo Reggiardo.

El alcalde, que representa al partido ultraconservador Renovación Popular, reiteró que para su gestión "es un buen ejemplo" la política de seguridad del gobierno que preside, Nayib Bukele.

En ese sentido, aseguró que la distinción a Villatoro como "huésped distinguido de la ciudad de Lima" es "un merecido reconocimiento a un hombre que ha marcado un antes y un después en la historia contemporánea de su país".

"Hoy El Salvador es observado por el mundo como un caso de estudio. Muestra resultados concretos, resultados que demuestran que cuando el Estado recupera su autoridad moral y legal, cuando se gobierna con decisión y sin ambigüedades frente al crimen, es posible cambiar el destino de una nación y devolverle la paz y tranquilidad a los ciudadanos", sostuvo.

Reggiardo enfatizó, en ese sentido, que la seguridad ciudadana y el orden son las principales prioridades para su gestión, que asumió en octubre pasado en reemplazo de Rafael López Aliaga, quien renunció al cargo para postular a la Presidencia de Perú en las elecciones de abril próximo.

"Trabajamos por una Lima más segura. Estamos realizando todos los esfuerzos necesarios para recuperar los espacios públicos, restablecer el principio de autoridad y garantizar a los ciudadanos su derecho a vivir, transitar y trabajar en una ciudad segura y digna", dijo.

Por su parte, Villatoro compartió la experiencia de su país en la recuperación del control territorial frente a organizaciones criminales y resaltó "la importancia de adoptar decisiones soberanas en materia de seguridad".

Aseguró, en ese sentido, que la "cooperación entre ciudades latinoamericanas es clave para enfrentar amenazas comunes".

"Es un honor estar en este bello país, gigante país, pero sobre todo en Lima, su ciudad capital, su ciudad insigne que vende lo mejor de este país", concluyó. EFE

(foto)(video)