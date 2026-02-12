Ahorcado en Singapur el cuarto reo y primer extranjero de 2026 por tráfico de drogas

Bangkok, 12 feb (EFE).- Un malasio de 33 años se convirtió en el primer extranjero -y el cuarto reo en total- en ser ejecutado este año en Singapur por tráfico de drogas, después de un récord de ejecuciones en 2025.

La agencia antinarcóticos de Singapur indicó este jueves en su página web que el joven Rajendaren Lingkesvaran fue ejecutado el miércoles en cumplimiento de una sentencia de pena de muerte dictada en octubre de 2018.

El malasio pasó ocho años en prisión tras haber sido detenido por el tráfico de 52,77 gramos de diamorfina o heroína pura, una cantidad que -según las autoridades- alcanza para alimentar la adicción de 630 personas durante una semana.

Lingkesvaran apeló sin éxito la condena y pidió clemencia al presidente, pero no consiguió detener la ejecución.

Sus abogados introdujeron el lunes una demanda civil alegando actos ilícitos, negligencia o incumplimiento por parte de funcionarios públicos del Servicio Penitenciario de Singapur, un proceso que se encuentra activo ante el tribunal, indicó la agencia antinarcóticos.

Sin embargo, las autoridades aseguraron que el tribunal de apelación rechazó la solicitud de suspensión de la ejecución y, "como no había procedimientos pendientes relevantes que afectaran su condena y sentencia", el joven fue ahorcado "de conformidad con la ley".

El pasado 9 de enero, dos singapurenses condenados por narcotráfico fueron los primeros ejecutados del año, seguidos por una tercera persona que fue ahorcada 13 días más tarde por delitos similares.

La nación asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta y contempla la pena de muerte a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos que ONG y activistas tachan de opacos.

Los ahorcamientos, el método que emplea la ciudad-Estado, aumentaron en Singapur en 2025 -15 confirmados por las autoridades, mientras las ONG hablan de 17-, superando el récord previo del que tienen constancia grupos, entre ellos Amnistía Internacional (AI): 13 en 2003.

La isla, gobernada de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965, suele defender las ejecuciones como una manera de mantener seguro el país y afirma que son disuasorias para el consumo de drogas, sin apoyarse en datos. EFE