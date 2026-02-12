Activistas rusos protestan contra sanciones a Telegram

Moscú, 12 feb (EFE).- Unos activistas rusos protestaron este jueves frente a la oficina del regulador de las comunicaciones ruso, Roscomnadzor, para manifestarse contra las sanciones a la popular aplicación de mensajería Telegram, que pueden acabar en su bloqueo definitivo.

Según anunciaron los propios activistas del partido no registrado “La otra Rusia de Eduard Limónov”, en homenaje al fallecido líder del Partido Nacional Bolchevique, “la política de prohibiciones de Roscomnadzor no garantiza la seguridad nacional”.

“Los enemigos reclutan a sus agentes a través de teléfonos móviles convencionales, los drones siguen atacando ciudades rusas, y el bloqueo de las plataformas digitales, en particular Telegram, priva a los activistas prorrusos de herramientas patrióticas necesarias para llevar una guerra informativa exitosa", aseguraron en un comunicado difundido en internet.

Según representantes del partido, las agencias gubernamentales rusas invirtieron en el desarrollo de Telegram más de 230.000 millones de rublos (unos 2.000 millones de dólares), mientras ahora “estas inversiones se han devaluado y los principales medios de comunicación rusos han perdido audiencia”.

En señal de protesta, los activistas colgaron un candado de cable en las puertas del regulador de las comunicaciones ruso, impidiendo la entrada y salida de los funcionarios.

Roscomnadzor ralentizó esta semana Telegram, alegando que incumple la legislación rusa.

La medida fue duramente criticada tanto dentro de Rusia como fuera de ella.

Amnistía Internacional lo llamó un acto de censura, al igual que el propio fundador de Telegram, el ruso Pável Durov.

Mientras este jueves, la red de mensajería instantánea WhatsApp, que tiene cerca de 100 millones de usuarios en Rusia, denunció el intento de las autoridades del país de bloquearle totalmente para abrirle paso a MAX, su alternativa rusa.EFE