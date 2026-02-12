Abogada general UE cree que Bruselas no debió liberar 10.200 millones de euros a Hungría

Bruselas, 12 feb (EFE).- La abogada general de la Unión Europea consideró este jueves que la Comisión Europea se equivocó al descongelar 10.200 millones de euros de fondos de cohesión para Hungría en diciembre de 2023, un año después de haber paralizado este desembolso por las deficiencias del Estado de derecho en Budapest.

Las conclusiones de la abogada general Tamara Ćapeta no son vinculantes, pero suelen guiar la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La jurista entiende que Bruselas "no puede desembolsar fondos a un país mientras no estén en vigor y se apliquen de manera efectiva las reformas legislativas exigidas".

En un comunicado, el TJUE señala además que la Comisión debe demostrar que se cumple cada una de las condiciones exigidas antes de tomar una decisión de desembolso de fondos, "protegiendo con ello los intereses financieros de la Unión y permitiendo un control judicial".

El caso se remonta a diciembre del 2023, cuando Bruselas anunció la liberación de estos 10.200 millones para Budapest en la misma semana en la que se celebraba una cumbre de líderes europeos con decisiones clave sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y las nuevas ayudas a Kiev por la invasión rusa, en las que Hungría bloqueaba la unanimidad necesaria.

En su momento, el Ejecutivo comunitario negó que ambos hechos estuvieran relacionados y que los fondos europeos se fuesen a desbloquear para que el ultranacionalista húngaro Viktor Orbán diese su visto bueno a estas dos cuestiones.

Meses después, el Parlamento Europeo decidió llevar a la Comisión Europea ante la justicia europea por la decisión de descongelar estos fondos.

En su opinión de hoy, la abogada cree que la Comisión "aplicó incorrectamente los requisitos impuestos a Hungría, al permitir, sin ninguna explicación, el desembolso del presupuesto antes de que las reformas legislativas exigidas hubieran entrado en vigor o se estuvieran aplicando".

"La Comisión no llevó a cabo una evaluación adecuada de las reformas relativas a la independencia del Tribunal Supremo húngaro, a los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional húngaro y a la eliminación de los obstáculos para las remisiones prejudiciales", dice el TJUE en un comunicado.

Tampoco se examinaron, añade la corte, "los desarrollos legislativos que podían socavar o contrarrestar los objetivos de las reformas emprendidas por Hungría".

La letrada comunitaria cree además que la Comisión no proporcionó ninguna explicación para apartarse de los requisitos que se habían impuesto a Budapest. EFE