Agencias

Ucrania derriba dos misiles hipersónicos lanzados por Rusia contra Leópolis

Guardar

Kiev, 11 feb (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas destruyeron este miércoles dos misiles hipersónicos Kinzhal lanzados por Rusia a plena luz del día contra la ciudad de Leópolis, en el extremo occidental del país y cerca de la frontera con Polonia, según informó el alcalde de la ciudad, Andrí Sadoví.

“Las defensas antiaéreas los han destruido. Es un trabajo titánico”, escribió en su cuenta de Telegram el alcalde, que explicó que los misiles alcanzaron Leópolis alrededor de las 14.40 (hora local, 12.40 GMT).

Sadoví dijo que, según las informaciones preliminares, no se habían producido daños materiales ni víctimas en el ataque.

Los misiles hipersónicos Kinzhal son una de las armas más sofisticadas del arsenal ruso. Ucrania ha demostrado ser capaz de interceptar misiles Kinzhal con sistemas antiaéreos de fabricación estadounidense Patriot.

Los ucranianos no tienen sin embargo suficientes sistemas Patriot para cubrir todo su territorio, por lo que los Kinzhal rusos alcanzan en ocasiones objetivos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Jueves 12 de febrero de 2026 (23.30 GMT)

Infobae

Detenido un hombre armado que tomó como rehenes a profesores y alumnos en una escuela en Tailandia

La policía tailandesa confirmó que todos los cautivos de un asalto en una escuela de Songkhla fueron liberados, tras el ingreso de un individuo armado; uno de los docentes resultó herido y fue trasladado a un hospital

Infobae

La consola portátil Next II de Ayaneo ya se puede reservar por un precio de hasta 3.000 euros

El dispositivo de Ayaneo exhibe pantalla OLED de alta resolución, funciones avanzadas de inteligencia artificial, diferentes configuraciones de memoria y descuentos exclusivos para quienes aseguren su compra anticipada, con entregas estimadas para el mes de junio

La consola portátil Next II

El Ejército de Australia admite por primera vez que una flotilla china se acercó en noviembre a sus costas

Una formación naval del gigante asiático fue detectada el año pasado cerca de Queensland, según informó el máximo responsable militar ante el Senado, generando críticas hacia el Gobierno por presunto ocultamiento de información sobre movimientos en aguas cercanas

El Ejército de Australia admite

Petro dice que Colombia importará "gas venezolano muchísimo más barato"

Infobae