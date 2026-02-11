Por lesión de Messi posponen el partido del Inter Miami en Puerto Rico

San Juan, 11 feb (EFE).- El partido entre el Inter Miami y el ecuatoriano Independiente del Valle, que se iba a celebrar este viernes en Puerto Rico, fue pospuesto para el 26 de febrero debido a una lesión del astro argentino Lionel Messi.

El propio Messi explicó en una historia de Instagram, publicada por el Inter Miami, que en el último partido en Ecuador terminó "con una molestia".

"Junto con la gente de la organización, el club decidió suspender este partido (...) Agradecerles por el cariño porque sé que estaban todas las entradas vendidas", dijo el futbolista dirigiéndose a sus fanáticos en Puerto Rico.

Messi no participó en el entrenamiento de este miércoles debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido contra el Barcelona SC en Ecuador y su regreso a los entrenamientos dependerá de su recuperación en los próximos días.

Por su parte, el Grupo VRDG Entertainment, a cargo de la producción del evento de Puerto Rico, indicó que es una "lamentable noticia" que está "fuera del control de todos".

"Todas las partes coincidieron que el evento debe ocurrir, pero con la participación de Leo Messi, quien es la figura principal", por lo que se acordó posponer el juego, señaló el Grupo VRDG en declaraciones escritas.

Los boletos originales, que se agotaron en apenas 17 minutos, son válidos para las nuevas fechas.

El Inter Miami tenía programado viajar el jueves a la isla para una sesión de entrenamiento abierta al público en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, donde también se iba a celebrar el partido.

Esta gira de pretemporada del Inter Miami se ha presentado en países como Perú, Colombia y Ecuador, pero en ninguno tuvo una práctica abierta al público.