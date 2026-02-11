Piden investigar supuesta red de Epstein en Filipinas para limpiar su imagen en internet

Bangkok, 11 feb (EFE).- El partido de las mujeres de Filipinas (Gabriela) ha pedido al Parlamento que investigue la supuesta contratación de un equipo en el país asiático para limpiar la imagen en internet del fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, después de su condena en 2008 como delincuente sexual.

La formación feminista, que publicó en Facebook parte del documento en el que pide el inicio de las pesquisas legislativas, se basa en los documentos divulgados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que muestran conexiones de Epstein con varios países y personalidades.

"Un informe reciente indica que los intercambios de correos electrónicos de los Archivos Epstein muestran que Epstein y sus asociados contrataron a un equipo con sede en Filipinas para limpiar su imagen", dice el texto, presentado ante el Comité de Información Pública y el Comité de Mujeres e Igualdad de Género.

La solicitud, apoyada por al menos tres congresistas de formaciones de izquierdas, resalta la necesidad de "determinar el alcance de la red de Epstein dentro de Filipinas e identificar a cualquier individuo o entidad local que pueda haber ayudado o beneficiado de sus operaciones".

Asimismo, pide "evaluar las vulnerabilidades que permitieron que Filipinas (epicentro mundial de la pornografía infantil en la red) se utilizara como centro operativo para la limpieza del nombre de un delincuente sexual".

Estos presuntos vínculos, consideran los demandantes, resultan "particularmente alarmantes" en el caso de Filipinas debido a su vulnerabilidad ante los delitos relacionados con la trata y el uso de tecnologías digitales para abusar o explotar a menores.

La petición recuerda que Epstein "estuvo implicado en una extensa red transnacional presuntamente involucrada en la explotación sexual de menores" y advierte que este tipo de actividades "a menudo dependen de los mismos ecosistemas digitales" contra los que Filipinas lleva años luchando para contrarrestar la pornografía infantil.

Las recientes revelaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. han provocado agitación política en países como Reino Unido, al tiempo que internautas animan el debate en redes sociales difundiendo algunas de las miles de fotografías, videos y correos electrónicos recopilados por las autoridades en las investigaciones.

Pese a que los archivos prueban el tráfico de menores de Epstein y han revelado decenas de vínculos entre el pederasta y personalidades en todo el mundo, no todas las menciones de individuos en estos documentos dan cuenta de actividades criminales o delitos sexuales. EFE