Pezeshkian reitera que Irán "no busca hacerse con armas nucleares" y se abre a "cualquier tipo de verificación"

En el marco de los actos conmemorativos del 47º aniversario de la Revolución Islámica de 1979, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, enfatizó que el principal obstáculo en las negociaciones nucleares ha sido el clima de desconfianza instaurado por Estados Unidos y ciertos países europeos, cuyo comportamiento y declaraciones han dificultado la consecución de acuerdos. Al abordar las recientes conversaciones indirectas entre Teherán y Washington, el mandatario iraní reiteró su disposición a permitir verificaciones internacionales, insistiendo en que el programa nuclear del país no persigue objetivos militares. Estas declaraciones llegan después de que Irán y Estados Unidos retomaran contactos para la posible elaboración de un nuevo acuerdo en materia nuclear, según reportó el medio Europa Press.

Pezeshkian expresó que tanto ante el pueblo de Irán como ante la comunidad internacional, la República Islámica ha mantenido de forma reiterada su rechazo a cualquier pretensión de obtener armas nucleares. En palabras recogidas por Europa Press, afirmó: “Somos sinceros con nuestro pueblo y con la comunidad internacional. La República Islámica de Irán no busca hacerse con armas nucleares y hemos reiterado esta posición en numerosas ocasiones. Estamos preparados para cualquier tipo de verificación”. Resaltó su apertura a inspecciones externas como un gesto hacia la transparencia y la cooperación internacional, mientras reafirmó el compromiso iraní con el Derecho Internacional y la defensa de los derechos de la nación.

Al analizar el contexto regional, Pezeshkian insistió en que los desafíos de Oriente Medio deben resolverse desde el interior del propio territorio, sin injerencias de potencias external, indicó Europa Press. En su intervención, el presidente declaró que Irán avanza hacia la estabilidad y la paz regional, promoviendo el diálogo y la cooperación entre países vecinos. Subrayó que los procesos y destinos de la región no requieren intervención extranjera y defendió el papel de la diplomacia regional como vía para evitar conflictos.

En cuanto al proceso negociador, Pezeshkian manifestó la disposición de Irán para participar en conversaciones bajo el marco de sus propias “líneas rojas”, las cuales están definidas por el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Según detalló el medio, el mandatario subrayó que cualquier negociación con Estados Unidos se desarrollará en condiciones favorables y exentas de presiones o expectativas que el Gobierno iraní considere desmesuradas. En esa línea, recalcó la negativa de Irán a tratar asuntos más allá del programa nuclear durante las discusiones, excluyendo temas como el programa balístico o las políticas internas, pese a las demandas planteadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante su discurso, Pezeshkian hizo referencia a dinámicas recientes en la región. Detalló que, cuando se percibió la posibilidad de una escalada o acciones hostiles contra Irán, líderes de varios países islámicos, incluidos Turquía, Azerbaiyán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Arabia Saudí y Egipto, se comunicaron con Teherán para expresar su respaldo. Según consignó Europa Press, el presidente iraní afirmó que este respaldo regional contribuyó a contener una mayor intensificación de tensiones y obstaculizó los objetivos tanto de Israel como de Estados Unidos en la zona.

El reinicio de las conversaciones nucleares acontece luego de episodios de violencia que han dificultado la relación entre Teherán y Washington. La ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos en junio de 2025 dejó más de 1.100 muertos en Irán, provocando que el Gobierno iraní mostrase reticencias a retomar el diálogo bilateral. Europa Press recordó que estos bombardeos ocurrieron en pleno período de negociaciones diplomáticas para restaurar un pacto sobre el desarrollo nuclear iraní, a raíz del vacío dejado por la retirada unilateral de Washington del acuerdo firmado en 2015, decisión tomada por la Administración Trump en 2018.

El medio Europa Press destacó que, a pesar de la tensión tras los acontecimientos militares y la ruptura del acuerdo anterior, el Gobierno de Pezeshkian ha dado señales claras de continuar las gestiones internacionales, siempre que se respeten las condiciones impuestas por las autoridades iraníes y los intereses nacionales. Bajo esta premisa, la administración ha reiterado su determinación para aplicar la transparencia en el ámbito nuclear y defender una postura de firmeza ante eventuales presiones externas, a la vez que sostiene la intención de fortalecer el diálogo con su entorno regional para consolidar la estabilidad y evitar la intervención de actores extra-regionales.