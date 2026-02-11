Agencias

OTAN lanza ‘Centinela del Ártico’, la nueva misión para reforzar la presencia en la región

Bruselas, 11 feb (EFE).- El Mando Aliado de Operaciones, responsable de la planificación y ejecución de todos los ejercicios, actividades y operaciones de la OTAN, inició este miércoles la misión ‘Centinela del Ártico’ para “reforzar aún más la postura” en el Ártico y el Alto Norte, mientras "aumenta su presencia permanente” en la región.

La iniciativa sigue a la reunión celebrada el mes pasado en Davos (Suiza) entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general aliado, Mark Rutte, en la que acordaron que la OTAN asumiera colectivamente “mayor responsabilidad en la defensa de la región, teniendo en cuenta la actividad militar de Rusia y el creciente interés de China en la zona”, indicó en un comunicado el Cuartel General Militar Aliado (SHAPE). EFE

