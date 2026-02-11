Opositor Capriles afirma que amnistía en Venezuela es un "tema político" más que jurídico

Caracas, 11 feb (EFE).- El diputado opositor venezolano y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles afirmó este miércoles que "más allá de la discusión jurídica" en realidad el proyecto de ley de amnistía es un "tema político", que está en proceso de consulta pública y en espera de un segundo y último debate para su aprobación definitiva.

"Esto es un tema político, de voluntad política, sobre el cual hay que tener posición política", dijo el diputado en una declaración en su cuenta de X.

El parlamentario, que pertenece a la fracción opositora Libertad, señaló que la legislación "no puede ser excluyente" si realmente se busca "abrir un tiempo distinto" y hablar de convivencia en el país.

Aunque reconoció que el chavismo tiene mayoría en el Parlamento, subrayó que se deben tomar en cuenta las opiniones expresadas por los distintos sectores en la consulta pública, en la cual han participado académicos, ONG y familiares de presos políticos.

Asimismo, el opositor indicó que la amnistía debe ser "muy amplia", incluir a los exiliados y que debe haber "voluntad política" para revisar todos los casos y otorgar libertades plenas, en lugar de las medidas cautelares que han recibido muchos de los excarcelados desde el pasado 8 de enero.

"La amnistía tiene que ser para enterrar el miedo", insistió.

Capriles también cuestionó que sea el mismo sistema de justicia que ordenó las detenciones el que decida quienes serán los beneficiarios, por lo que consideró "inaceptable" que se implemente la medida sin una reforma posterior del sistema.

Por ello, propuso que se nombren a "jueces especiales" que crean en la amnistía y comprendan que se trata de "acabar con el aparato de represión".

Además, cuestionó el arresto domiciliario impuesto al exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue excarcelado el domingo y recapturado esa misma noche, tras declarar a la prensa y encabezar una caravana que visitó varias cárceles en Caracas.

Por otro lado, Capriles aplaudió la visita del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, quien arribó a Caracas este miércoles para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Celebro que se puedan restablecer las relaciones diplomáticas, económicas, todo, con quien era nuestro principal socio comercial, nuestro socio natural", añadió.

El Gobierno encargado asegura que ha excarcelado a 896 personas desde diciembre, mientras que la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, ha verificado 431 liberaciones desde el 8 de enero. EFE