Nico Williams empieza en el banquillo; en la Real entran Aramburu, Martín y Turrientes

Bilbao, 11 feb (EFE).- Nico Williams comenzará en el banquillo del Athletic Club la ida de las semifinales de la Copa del Rey que va a enfrentar al equipo rojiblanco con una Real Sociedad en la que entran Jon Aramburu, Jon Martín y Beñat Turrientes respecto al once que se enfrentó el pasado fin de semana al Elche.

El once inicial del Athletic en el que no están Nico, Ruiz de Galarreta ni Serrano, titulares frente al Levante, es el formado por Padilla; Lekue, Monreal, Laporte, Adama; Rego, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Navarro; y Guruzeta.

Por su parte el conjunto 'txuri urdin' comienza el partido con Remiro; Aranburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Turrientes; Guedes, Soler, Marín; y Oyarzabal.

