Agencias

Más de 120 migrantes llegan a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Miami

Guardar

Caracas, 11 feb (EFE).- Un total de 125 migrantes llegaron este miércoles a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Miami, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

En su canal de Telegram, la cartera de Estado detalló que, del total de los repatriados, 100 son hombres, 19 son mujeres y dos son niños y cuatro niñas, quienes recibieron "atención médica" a su llegada.

Este vuelo es el número 110 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a finales de enero del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado lunes, un avión con 120 migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos llegó a Venezuela, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa gubernamental para el regreso de los venezolanos desde otros países, especialmente de la nación norteamericana.

Ese vuelo fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern, desde Phoenix, Arizona.

De acuerdo a cifras del Gobierno, más de 20.000 personas han regresado al país suramericano en el marco del programa Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de los migrantes. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La soprano Lisette Oropesa hace historia en el Teatro Real de Madrid con un tercer bis

Infobae

Queralt Castellet: "Siempre es posible volver al podio"

La deportista española afronta la fase decisiva tras superar una clasificatoria repleta de tensión y afirma que prioriza llegar en óptimas condiciones al último tramo de la competencia, resaltando el exigente nivel de sus adversarias

Queralt Castellet: "Siempre es posible

Al menos 20 muertos por la llegada del ciclón tropical Gezani en el este de Madagascar

Infobae

Los migrantes que accedan a la regularización podrán viajar dentro de la UE pero no residir ni trabajar

Podrán entrar como turistas a países de la zona Schengen por un máximo de tres meses durante seis, tal como recoge la normativa europea y española, aunque no tendrán derecho a trabajo ni vivienda fuera del estado anfitrión

Los migrantes que accedan a

El Kremlin asegura que los proyectos nucleares rusos son mejores que los estadounidenses

Infobae