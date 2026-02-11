Agencias

La UE "comparte el dolor" de las víctimas del "impactante" tiroteo en Canadá

(Actualiza con las declaraciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas)

Bruselas, 11 feb (EFE).- Responsables de las instituciones de la Unión Europea (UE) expresaron este miércoles sus condolencias a las víctimas del tiroteo masivo en una escuela y una vivienda en una localidad al oeste de Canadá, en el que han fallecido al menos diez personas.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó en un mensaje publicado en redes sociales su "más sentido pésame" a las víctimas del "impactante" suceso y aseguró que "Europa comparte su dolor".

"Mi más sentido pésame a todos los afectados en Canadá tras el impactante tiroteo masivo en Tumbler Ridge, que dejó tantos muertos y heridos. Europa comparte su dolor. Estamos con ustedes. Canadá fuerte", dijo Metsola.

Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que "sus condolencias están con el pueblo canadiense tras el trágico tiroteo en Tumbler Ridge", también en un mensaje en redes sociales.

"Les envío mis condolencias a ustedes, a las familias y amigos de cada víctima, y ​​al personal de emergencias que se encontraba en el lugar de este horrible ataque. Hoy le transmití el mismo mensaje a la ministra de Asuntos Exteriores (de Canadá), Anita Anand", añadió la también vicepresidenta de la Comisión Europea.

Al menos diez personas murieron este martes, cuando una persona disparó en una escuela y en una vivienda de la localidad de Tumbler Ridge, oeste del país, según informó la Policía canadiense.

Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en la vivienda.

Otra persona murió cuando era trasladada a un hospital, y también entre los fallecidos está la supuesta autora de los disparos. Las autoridades también reportaron 25 heridos, dos de ellos de gravedad. EFE

