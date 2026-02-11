La Policía detiene a un sospechoso tras el tiroteo en una escuela del sur de Tailandia

Bangkok, 11 feb (EFE).- La Policía de Tailandia aseguró este miércoles que ha detenido a un hombre sospechoso de irrumpir a tiros en una escuela y retener a profesores y estudiantes en el sur del país.

La Policía afirmó en su cuenta de Facebook que la situación está "controlada" y que "todos los rehenes están a salvo", mientras las autoridades de la provincia meridional de Songkhla, donde tuvo lugar el suceso, confirmaron asimismo que el sospechoso había sido detenido.

El asaltante armado entró en la escuela Patong Prathan Kiriwat de la ciudad de Hat Yai alrededor de las 16.45 hora local (09.45 GMT) y realizó dos o tres rondas de disparos, tras lo cual retuvo a profesores y estudiantes, indicó previamente el Departamento de Relaciones Públicas provincial en su cuenta de Facebook.

Según el medio público NBT Connext, al menos dos personas han resultado heridas, una adolescente y la directora del plantel, sin que se conozca de momento la gravedad de las lesiones.

Se desconoce cuántas personas estaban dentro de la escuela en el momento del suceso ni qué edades tienen los estudiantes.

Según las autoridades provinciales, el suceso tuvo lugar cuando las clases estaban llegando a su fin.

El sur de Tailandia es escenario habitual de ataques en las últimas décadas a raíz de una insurgencia de grupos separatistas que claman la independencia de algunas zonas de Songkhla y de tres provincias, predominantemente musulmanas.

Tailandia cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales. En julio del pasado año, un tiroteo en un mercado de Bangkok dejó tres fallecidos, mientras en 2022 otras 34 personas murieron, entre ellos 22 niños, tras el asalto de un expolicía en una guardería.