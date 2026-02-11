La policía belga detiene a un mexicano por acosar a la cantante Silvy De Bie

Bruselas, 11 feb (EFE).- Las autoridades belgas han detenido por presunto acoso a un hombre de nacionalidad mexicana que viajó a Bélgica para entrar en contacto con la cantante belga Silvy De Bie, del grupo Sylver, que denunció la situación después de que el desconocido la siguiera hasta su gimnasio, informó el periódico local "Het Laatste Nieuws".

El hombre, de 51 años, es un contable y experto financiero soltero identificado como Oscar C.V. que voló desde Ciudad de México a Turquía y desde allí a Bélgica para coincidir con la cantante, de 45 años.

"En los últimos días tuve la impresión de que alguien me seguía. Cuando estaba en mi club deportivo en Lier, el hombre apareció allí en el mostrador y pidió mi dirección privada. El club consideró que el hombre se comportaba de forma extraña y por eso avisé a la policía", declaró De Bie.

La artista nunca antes había visto al presunto acosador.

La policía de Lier, una localidad flamenca situada entre Bruselas y Amberes, localizó con facilidad al sospechoso, quien había publicado en redes sociales fotos de su habitación en el hotel Hilton de Amberes, donde fue arrestado ayer, martes.

"El hombre fue detenido tras una denuncia por acoso. Fue interrogado y luego quedó en libertad bajo estrictas condiciones. Entre otras, se le impuso una prohibición de contacto con la señora De Bie", declaró el portavoz de la policía local, Karen Vervoort.

El abogado del sospechoso, Koen Vaneecke, aseguró que su cliente no tenía "malas intenciones", indicó "Het Laatste Nieuws".

"Al parecer, evaluó mal el impacto de su comportamiento", dijo tras el interrogatorio, que se desarrolló en español.

La vocalista de Sylver, divorciada y madre de una hija de 18 años, Noor, alcanzó popularidad en los 2000 con temas como "Turn the Tide", "Forever in Love" o "Forgiven". EFE