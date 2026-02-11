Agencias

La Bolsa de París cae un 0,18 %, con un fuerte desplome de Dassault Systemes

París, 11 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó un 0,18 % este miércoles, impactada por el fuerte desplome de la firma de programas informáticos Dassault Systèmes (-20,81 %) tras la presentación de sus últimos resultados anuales y perspectivas de futuro.

Al finalizar la jornada, que a nivel global tuvo tendencias mixtas, el selectivo parisino se ubicó en los 8.313,24 puntos.

El volumen de intercambios fue alto, con operaciones por valor de 4.640 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 21 compañías cerraron a la baja y 19 lo hicieron al alza.

La mayor caída fue la de Dassault Systèmes, del 20,81 %, seguida de las del grupo de comunicación y publicidad Publicis (-8,69 %) y la de la consultora Capgemini (-8,19 %), también significativas.

Las subidas más importantes fueron para la siderúrgica Arcelormittal (4,70 %), el operador de telecomunicaciones Orange (4,31 %) y el fabricante de componentes eléctricos Schneider Electric (3,50 %). EFE

