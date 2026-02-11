Infografías del miércoles 11 de febrero de 2026

CANADÁ TIROTEO - El tiroteo de Tumbler Ridge, en el que murieron al menos diez personas, figura entre los más graves ocurridos en Canadá en los últimos 40 años. La peor matanza en la historia del país se registró en abril de 2020 y dejó 23 muertos.

SUPER BOWL LX - El espectáculo del medio tiempo protagonizado por Bad Bunny tuvo un promedio de 128,2 millones de espectadores, el cuarto más visto de la historia. El primer lugar lo ocupa Kendrick Lamar con un récord de 133,5 millones de televidentes.

EEUU NOTICIAS - Casi la mitad de los adultos estadounidenses (48 %) afirma que la mayoría de las noticias no son relevantes para su vida, según un nuevo estudio del Pew Research Center sobre el consumo de información en EE.UU. El 78 % de los encuestados señala, sin embargo, que las noticias les ayudan al menos en cierta medida a la hora de votar.

EEUU OPTIMISMO - A un 59,2 % disminuye la expectativa de los adultos estadounidenses sobre una vida de alta calidad, de acuerdo con un nuevo reporte de la consultora Gallup sobre la satisfacción con la vida actual y futura. Desde 2020 las valoraciones de la vida futura han caído un total de 9,1 puntos porcentuales.

FÚTBOL FINANZAS - El Arsenal perdió 362 millones de euros en los dos periodos de traspasos correspondientes a la temporada 2025/2026, según datos del Observatorio del Fútbol CIES. El equipo con el balance más positivo es el Mónaco con 148 millones de euros.

MILÁN CORTINA - Con 23 millones de dólares la campeona olímpica de esquí acrobático, Eileen Gu, es la atleta mejor pagada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, según Forbes. Le siguen el jugador de hockey Auston Matthews con 20 millones de dólares y la esquiadora Lindsey Vonn con 8 millones de dólares.

MILÁN CORTINA 2026 - Medallero de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026. EFE

