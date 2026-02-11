Hamás expresa su solidaridad con Irán y respalda su defensa frente a agresiones externas

Jerusalén, 11 feb (EFE).- El portavoz de las Brigadas Al Qasam, brazo armado del movimiento islamista Hamás, Abu Ubaida, expresó este miércoles la solidaridad del grupo con el liderazgo, el Gobierno y el pueblo de Irán ante lo que calificó como amenazas y posibles agresiones contra la República Islámica.

"Consideramos cualquier agresión contra la República Islámica y su pueblo hermano como una agresión contra nuestra nación islámica", señala un comunicado de Ubaida publicado en los canales oficiales del grupo palestino.

El portavoz manifestó además su confianza en la "determinación y resiliencia" de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Revolucionaria iraníes. Según el comunicado, esas fuerzas serían capaces de "repeler la agresión" y ejercer su "derecho natural y legítimo a la autodefensa", así como de responder con dureza ante cualquier ataque.

Abu Ubaida aseguró además que las presiones y ataques contra Irán constituyen un intento de represalia por el apoyo de Teherán "al pueblo palestino y a su resistencia", en concreto a la "operación de la Inundación de Al Aqsa", forma en la que Hamás denomina la masacre que lideró el 7 de octubre de 2023 en Israel, en la que 1.200 personas fueron asesinadas y 251 secuestradas.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, se reunió este miércoles en Catar con el dirigente del grupo islamista Hamás Mohamed Druz, para conversar sobre la marcha de las conversaciones de Teherán con Estados Unidos y analizar la situación regional.

El encuentro tuvo lugar mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, realiza una visita este miércoles a Washington, para una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se abordarán las negociaciones con Irán y la situación en Gaza.

Washington y Teherán tuvieron una primera ronda de contactos la semana pasada tras las amenazas de Trump de intervenir militarmente en ese país si no logran un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, y mientras mantiene el despliegue de una flota encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln en aguas cercanas a Irán. EFE