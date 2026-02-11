Francia tendrá una mujer al frente de su Tribunal de Cuentas por primera vez

París, 11 feb (EFE).- El Tribunal de Cuentas de Francia tendrá por primera vez una mujer en su presidencia desde su creación en 1807: la actual ministra de Hacienda, Amélie de Montchalin, informó este miércoles la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, tras la reunión del Consejo de Ministros.

La ministra macronista, de 40 años, asumirá sus funciones el 23 de febrero, según el anuncio oficial, que confirma lo adelantado hace unos días por la prensa francesa.

La decisión del presidente francés, Emmanuel Macron, de nombrar a De Montchalin ha cosechado fuertes críticas por las dudas sobre su futura imparcialidad y por posibles conflictos de intereses, ya que deberá decidir sobre el déficit público y las decisiones presupuestarias del gobierno del que ahora forma parte.

La portavoz del Gobierno defendió, no obstante, que el nombramiento "no supone un conflicto de intereses", ya que "la estructura inherente del Tribunal de Cuentas, basada principalmente en decisiones colegiadas, refuerza su independencia".

Una vez al frente del Tribunal de Cuentas, la actual ministra de Acción Pública y Cuentas tendrá voz y voto no solo en los presupuestos que esta misma economista contribuyó a aprobar, sino también en las políticas que impulsó en el Ministerio de Economía y Finanzas y en sus anteriores cargos ministeriales.

Amélie de Montchalin, una fiel macronista, "ha demostrado que trabaja únicamente para el Estado y no por intereses partidistas", subrayó la portavoz, en respuesta a las críticas.

El nombramiento del presidente del Tribunal de Cuentas, que no requiere aprobación parlamentaria, es prerrogativa exclusiva del jefe de Estado.

De Montchalin, en cualquier caso, deberá cumplir con rapidez ciertas normas éticas. Tras su toma de posesión el 23 de febrero, dispondrá de dos meses para presentar una declaración de intereses.

El comité de ética del Tribunal de Cuentas le emitirá entonces recomendaciones. En el caso de De Montchalin, se prevén varias recusaciones dado su actual cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Tribunal de Cuentas, creado en septiembre de 1807 por Napoleón I, nunca antes había tenido a una mujer al frente.

Tiene su sede en el Palacio Cambon, cerca de la Plaza de la Concordia en París. Con sus anexos, este complejo alberga actualmente a más de 780 personas, entre jueces, funcionarios y empleados contratados. EFE