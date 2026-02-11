Experto en monarquía augura que expríncipe Andrés se exiliará en O.Medio como Juan Carlos

Londres, 11 feb (EFE).- El historiador y escritor británico Andrew Lownie, biógrafo no oficial del expríncipe Andrés, auguró este miércoles que el hermano de Carlos III seguirá los pasos del rey emérito de España Juan Carlos I y se refugiará en alguna petromonarquía de Oriente Medio para escapar del escándalo suscitado por sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

"Creo que (Andrés) no va a ir a Sandringham -la finca de la familia real al noreste de Inglaterra- (sino que) va a pasar su tiempo en Oriente Medio y paseándose por el mundo exactamente como su pariente lejano el rey Juan Carlos de España, que también necesitaba una salida apresurada", dijo Lownie este jueves durante un encuentro con la prensa extranjera en Londres.

El escritor precisó que esta afirmación partía de su propia intuición, y no de información contrastada, lo que apoyó en los lazos de negocios de la casa de York en la región de Oriente Medio: "Si hay un solo grupo con peor reputación que los York, son los mandatarios árabes", bromeó.

En esta línea, comentó que frente a países que tradicionalmente han servido como exilio para las casas reales, como Estados Unidos o Suiza, el expríncipe Andrés preferiría uno de los países del Golfo y sin acuerdo de extradición con el Reino Unido, pues allí mirarían para otro lado y no lo someterían al escrutinio de la prensa.

Lowie ha tratado la figura de Andrés y su núcleo familiar en su último libro, 'Entitled: Auge y caída de la casa de York', una biografía no autorizada que lanzó en agosto de 2025, meses antes de que el rey Carlos III anunciase que le retiraría sus títulos y honores, incluido el de príncipe, por sus vínculos con Epstein.

En su última estocada fraternal, el monarca británico expresó este lunes su disposición a colaborar con la Policía británica en su investigación contra Andrés por las presuntas filtraciones de información económica sensible a Epstein, pero Lownie subrayó que las acciones de la corona demuestran lo contrario que sus palabras y que no está mostrando la menor voluntad de ayudar a esas investigaciones.

"Podrían haber cooperado con la Policía los últimos 25 años, porque han sabido todo sobre Andrés. Lo han tapado y han intentado suprimir la historia", aseveró Lownie, que citó presiones de todo tipo sobre el personal con conocimiento directo de la vida de Andrés, incluidos agentes de policía,- para que no revelen detalles sobre su vida.

También apuntó que la familia real tendrá que enfrentar interrogantes como qué sabían de Andrés, desde cuándo o qué van a hacer ahora; así como la Policía, que según el autor de 'Entitled' tiene "demasiadas pruebas" en sus manos.

"Muchas mujeres fueron prostituidas para Andrés, inclus en residencias reales. Ahí es cuando Palacio debería cooperar entregando esos registros", dijo Lownie. "El único problema es que cuando alguien ha intentado acceder a ellos, inicialmente se les dijo que eran parte de la seguridad nacional y que habían sido destruidos", continuó.

El experto en la monarquía británica fue igualmente duro con la exmujer de Andrés, Sarah Ferguson, a la que calificó como una "Houdini" que por el momento se está librando, pese a sus lazos con Epstein, así como con las hijas de ambos, las princesas Beatriz y Eugenia, a las que acusó de conocer las actividades de su padre y de aprovecharse de su estatus de princesas.

De cara al futuro de la monarquía, Lownie reconoce que el caso de Andrés está dañando la reputación de la corona, por lo que, aunque Carlos III sea el ejecutor, el que estaría presionando por detrás sería el príncipe Guillermo, que no quiere heredar ese lastre para su futuro reinado. EFE

