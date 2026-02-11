El mayor apagón afectará simultáneamente a cerca del 59 % de Cuba este miércoles

La Habana, 11 feb (EFE).- La estatal Unión Eléctrica (UNE) pronostica este miércoles apagones durante toda la jornada, los cuales dejarán sin corriente a la misma vez a cerca del 59 % de Cuba durante el horario de mayor demanda en la tarde-noche.

La isla caribeña sufre una crisis energética agravada desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero del Gobierno de EE.UU. con la intervención en Venezuela y la orden presidencial del 29 de enero ha llevado a cifras récord los apagones.

El martes se registró una tasa récord con el 64 % del país apagado en el horario “pico” en la tarde-noche, según datos de la UNE elaborados diariamente por EFE.

El anterior máximo histórico se había registrado el 31 de enero con un 63 %, según las cifras oficiales que la compañía comenzó a difundir en 2022, conforme empezó a agravarse la situación energética en el país.

La UNE, perteneciente al Ministerio cubano de Energía y Minas, calcula para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.290 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.760 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.790 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Del otro 40 % del mix era responsable la generación distribuida (motores). El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció la semana pasada que esta fuente de energía lleva cuatro semanas completamente parada por el bloqueo petrolero estadounidense.

El Gobierno anunció la semana pasada un durísimo paquete de medidas de emergencia para subsistir sin petróleo del exterior, cuando la isla apenas produce un tercio de sus necesidades energéticas.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. EFE