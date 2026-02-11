El Gobierno suizo aprueba una ayuda adicional para víctimas del incendio de Crans-Montana

Ginebra, 11 feb (EFE).- El Gobierno suizo aprueba este miércoles una contribución solidaria a las víctimas del incendio de Nochevieja en la localidad alpina de Crans-Montana, así como a sus familias, "para expresar su compasión por el sufrimiento padecido" y como un ayuda adicional a las otorgadas por el cantón y el municipio implicados.

Las autoridades suizas buscarían así suplir las carencias del sistema de ayudas actual, destinado fundamentalmente a casos individuales y que no cubre las necesidades que surgen en situaciones de sucesos extraordinarios con numerosas víctimas.

"En estos casos, el patrimonio de los responsables y su seguro de responsabilidad civil suelen ser insuficientes para cubrir las necesidades de las víctimas", subrayó el Ejecutivo al término de su sesión semanal.

En su reflexión, las autoridades también tuvieron en cuenta el trato desigual que pueden recibir las víctimas que no están aseguradas en Suiza y que los procesos judiciales pueden requerir de un tiempo considerable.

El Gobierno también planteó este miércoles la creación de una mesa redonda que reúna a las víctimas y familiares con las compañías de seguros y las autoridades competentes para alcanzar acuerdos amistosos y así evitar largos procedimientos legales.

El cantón de Valais ya anunció una ayuda de 10 millones de francos suizos (11 millones de euros) para las víctimas y sus familias, a la que se suma la contribución de un millón de francos suizos (1,1 millones de euros) del municipio de Crans-Montana.

También se han conocido este miércoles las primeras imágenes del estado del bar "Le Constellation" tras el incendio de la madrugada del 1 de enero, en el que murieron 41 personas y 115 resultaron heridas.

Fotos publicadas por la televisión francesa BFMTV muestran varias paredes y columnas calcinadas, zonas del techo destruidas e incluso prendas de ropa y zapatos desperdigados aún en el suelo del sótano donde un público compuesto sobre todo de jóvenes celebraba la llegada del nuevo año.

El techo aparece totalmente calcinado, lo que va en la dirección de las investigaciones, que hasta ahora han determinado que el fuego se inició y fue propagado por la espuma insonorizante que lo recubría, y que la deflagración partió desde allí hacia la escalera que conducía a una terraza exterior y donde muchas víctimas encontraron la muerte.

Esto explica que en las fotos las mesas, sillones y otros objetos no aparezcan quemados. EFE