El crecimiento salarial negociado fue del 3,2 % en 2025, según el BCE

Fráncfort (Alemania), 11 feb (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) observa que el crecimiento salarial negociado en los convenios colectivos fue del 3,2 % en 2025 y será del 2,4 % en 2026 (fue del 2,2 % entre 2013 y 2024), según reflejan los acuerdos salariales firmados hasta mediados de enero de este año.

El BCE informó este miércoles de que la cifra del crecimiento salarial en 2026 ha sido revisada un poco al alza (2,3 % en los cálculos de diciembre del año pasado).

El crecimiento salarial negociado, que el BCE tiene muy en cuenta al decidir su política monetaria debido a su repercusión en la inflación, se redujo en 2025 progresivamente pero comenzará a remontar en febrero de 2026.

El crecimiento salarial negociado en los convenios colectivos será del 2,1 % en el primer semestre de 2026 y del 2,7 % en el segundo semestre.

Este aumento salarial en 2026 se produce debido a que se disipa el efecto a la baja mecánico de las elevadas pagas únicas que se hicieron en 2024 y no en 2025, efecto que desaparecerá a lo largo de 2026, según el BCE.

Los datos del BCE sugieren que hay menos dispersión en las presiones salariales negociadas en los diferentes países de la zona del euro en 2026 en comparación con años anteriores. EFE

