Eguibar: "El oro es factible, lo hemos demostrado otras veces"

Livigno (Italia), 11 feb (EFE).- El español Lucas Eguibar, campeón mundial de boardercross en 2021 y ganador de la Copa del Mundo de esa disciplina del snowboard seis años antes, que buscará, en la prueba de esa disciplina de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), el único trofeo que le falta en su sobresaliente palmarés, declaró a EFE en Livigno, donde compite este jueves, que "el oro es factible".

"Vamos a por todas", explicó el donostiarra 'Luki', que el pasado lunes celebró su trigésimo segundo cumpleaños en Livigno, adonde llegó recuperándose de las dolencias en el tobillo derecho derivadas de la caída que tuvo en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Dongbeiya (China), el pasado 17 de enero.

Las molestias han aminorado durante los pasados días y, una vez más, Eguibar doble diploma olímpico (ganó la final pequeña tanto en los Juegos de Sochi'14, en Rusia; como en los de Pekín hace cuatro años) y que fue abanderado del equipo español en los de PyeongChang (Corea del Sur).

"El oro es factible, lo hemos demostrado otras veces. En, 2015 ganando el Globo (de Cristal: trofeo que distingue al vencedor de la Copa del Mundo); en 2021, ganando el Mundial.... y lo podemos volver a hacer otra vez, la verdad", explicó a Efe en Livigno el campeón vasco, asimismo doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 y con cinco victorias en la Copa del Mundo, en la que ha subido 18 veces al podio.

"Me siento bien, así que vamos a ir a por todas. Luego en las carreras, quien conoce este deporte ya sabe lo que puede pasar. Pero de momento nos sentimos muy bien; las tablas se notan bien, el equipo está haciendo un buen trabajo. Así que vamos a por todas", apuntó EFE el campeón mundial donostiarra.