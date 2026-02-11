Alemania condena medidas israelíes como un paso más hacia anexión de facto de Cisjordania

Berlín, 11 feb (EFE).- El Gobierno alemán condenó este miércoles las últimas medidas de Israel para ampliar su control sobre Cisjordania como "un paso más hacia la anexión de facto", al tiempo que reiteró que una solución de dos Estados es la mejor y la única sostenible.

La decisión del Gabinete de Seguridad de Israel, que permite a particulares israelíes comprar terrenos en Cisjordania y transfiere parte de la administración de Cisjordania a autoridades civiles israelíes, "contraviene las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional" y representa "un paso más hacia una anexión de facto", afirmó Josef Hinterseher, portavoz de Exteriores, en una rueda de prensa ordinaria.

Agregó que esta decisión "tiene consecuencias potencialmente muy graves para la población palestina de Cisjordania".

"Israel sigue siendo la potencia ocupante en Cisjordania y, como tal, la construcción de asentamientos es contraria al derecho internacional. También la transferencia de determinadas funciones administrativas a autoridades civiles israelíes se contradice con el carácter temporal de una ocupación", subrayó.

El Gobierno alemán sostiene respecto a la construcción de asentamientos que "Cisjordania es parte integrante de un futuro Estado palestino", y sobre esta base, Berlín sigue abogando, añadió, por una solución negociada de dos Estados.

"Creemos que es del interés a largo plazo de Israel, también en materia de seguridad, promover una solución, y la mejor solución posible es la de dos Estados", que es también "la única viable de forma duradera", afirmó. EFE