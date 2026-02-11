Aena dice que Brasil es un "mercado prioritario" tras destacar inversiones millonarias

São Paulo, 11 feb (EFE).- El presidente de la multinacional española Aena en Brasil, Santiago Yus, afirmó este miércoles que las inversiones en nuevas obras en 11 aeropuertos que administra demuestran el compromiso de la empresa con el país sudamericano como "mercado prioritario".

Yus declaró durante un acto en Brasilia al lado del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que los 5.700 millones de reales (unos 1.100 millones de dólares o 920 millones de euros) que serán invertidos son "la mayor operación de financiación de infraestructura aeroportuaria en la historia de Brasil".

El directivo dijo que el "volumen significativo" de los recursos, que ya habían sido anunciados en diciembre y de los cuales 4.600 millones de reales (unos 880 millones de dólares) provienen del banco de desarrollo del Estado brasileño, refleja la "confianza" en el crecimiento del país.

Asimismo, aseguró que, con las nuevas obras, la empresa concesionaria renueva su presencia en Brasil "con entusiasmo" y que esta seguirá trabajando para "elevar" los estándares de las terminales.

"Más brasileños podrán volar y los que ya vuelan tendrán una mejor experiencia", afirmó, antes de decir que la "demanda existe" y que "está siendo atendida".

Entre las obras en curso, figuran añadir 116.000 metros cuadrados de superficie a las terminales que gestiona, así como duplicar los puntos de embarque.

Con ello, la capacidad de esas 11 terminales pasará de los actuales 29 millones de pasajeros anuales a más de 40 millones, según Yus.

"Estamos aquí para quedarnos, para crecer juntos con este país en las próximas décadas", declaró.

Aena, que está presente en Brasil desde 2020, administra un total de 17 aeropuertos distribuidos por todo el territorio y que en 2025 transportaron a un récord de 45 millones de pasajeros.

El mayor de todos ellos es el aeropuerto de Congonhas en la ciudad de São Paulo, el segundo más importante del país y que el año pasado atendió a unos 24 millones de viajeros.EFE

