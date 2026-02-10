Petro pide a la Corte Constitucional levantar la suspensión del decreto de emergencia económica

“El problema es que no tenemos plata porque el Congreso quitó la Ley de Financiamiento”, expresó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al detallar la dificultad presupuestaria que enfrenta su Gobierno ante emergencias como las inundaciones que han afectado a 140.000 personas en Córdoba. Según informó el medio, Petro solicitó oficialmente a la Corte Constitucional que levante la suspensión temporal que pesa sobre el decreto de emergencia económica y social con el fin de poder atender necesidades imprevistas y disponer de recursos adicionales para responder a situaciones como esta catástrofe.

Tal como publicó el medio, el Ejecutivo colombianopretendía con la Ley de Financiamiento recaudar 16.300 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 3.700 millones de euros. Estos fondos eran considerados esenciales para completar el presupuesto programado para el año 2026. La falta de instrumentos legales para generar ingresos extraordinarios ha dejado al Gobierno sin opciones inmediatas para financiar la atención de emergencias y otras situaciones imprevisibles.

El presidente Petro también dirigió críticas hacia las decisiones de la Corte Constitucional y del Congreso que afectaron directamente la financiación estatal. Según consignó el medio, el mandatario afirmó que la Corte Constitucional anuló la mitad de la reforma tributaria de 2022 para “salvar las utilidades [beneficios] de carboneros y petroleros, exclusivamente”. En la misma intervención, Petro recordó que posteriormente el Congreso eliminó tanto la primera como la segunda Ley de Financiamiento, lo que agravó las restricciones presupuestarias del Estado frente a las emergencias.

El Gobierno colombiano, ante el impedimento generado por la suspensión temporal del decreto, evalúa nuevas vías para obtener ingresos corrientes a través de mecanismos legislativos ordinarios. El viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, adelantó según el medio que el Ejecutivo sigue estudiando la posibilidad de presentar proyectos de ley dirigidos a aumentar o modificar el sistema tributario vigente, con el fin de ampliar la disponibilidad presupuestaria sin depender de medidas excepcionales.

De acuerdo con información consignada, las inundaciones recientes en Córdoba han impactado de manera directa a al menos 140.000 personas, lo que ha puesto en primer plano los límites financieros del Gobierno central para articular una respuesta eficaz cuando no cuenta con instrumentos legales que permitan movilizar recursos extra. Petro utilizó el Consejo de Ministros como escenario para reiterar la urgencia de reactivar el marco de emergencia económica y social, señalando que la restricción de fondos compromete la capacidad del Estado para enfrentar desastres que requieren atención inmediata.

La suspensión del decreto de emergencia económica y social por parte de la Corte Constitucional busca garantizar el control de las facultades extraordinarias del Ejecutivo, asegurando que toda actuación en el marco de esta figura esté sometida a escrutinio y límites legales. Ante este contexto, la administración de Petro argumenta la necesidad de una respuesta expeditiva cuando las catástrofes naturales afectan de manera imprevisible a miles de ciudadanos y no existen fuentes inmediatas de financiación.

La disputa institucional entre el Gobierno, la Corte Constitucional y el Congreso gira en torno a la potestad para definir los márgenes del gasto público y la generación de ingresos estatales. El Poder Ejecutivo considera indispensable adaptar las leyes tributarias y recuperar facultades excepcionales, mientras el Poder Judicial y el Legislativo mantienen posturas restrictivas basadas en el control constitucional y la revisión de los mecanismos para aprobar fondos extraordinarios.

El desafío de responder financieramente a emergencias y la discusión sobre la arquitectura legal del sistema tributario colombiano continúan en el centro del debate público y político, tal como indicaron las autoridades citadas por el medio. El avance de proyectos legislativos ordinarios o un eventual fallo favorable de la Corte definirán los próximos pasos del Gobierno de Petro para sortear la actual escasez de recursos en momentos críticos.