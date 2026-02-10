La OTAN defiende su cooperación con Corea del Sur para responder "de manera más eficaz" a desafíos de seguridad

El apoyo explícito del secretario general de la OTAN a la industria de defensa surcoreana y su interés en ampliar la colaboración bilateral se destacó en el intercambio telefónico sostenido con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. Según informó Europa Press, tanto Rutte como Lee manifestaron su disposición a profundizar la relación estratégica entre la Alianza Atlántica y la República de Corea, enfocándose en el fortalecimiento militar, la cooperación tecnológica y el intercambio de información sensible.

El medio Europa Press detalló que, tras la comunicación entre ambos líderes, Lee enfatizó la coincidencia de visiones respecto a la necesidad de actuar de manera coordinada ante escenarios de riesgo tanto en el ámbito global como en el regional. El presidente surcoreano planteó que la dinámica actual obliga a que OTAN y Corea del Sur mantengan una cooperación constante, subrayando la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y efectivos para anticipar y responder a amenazas de seguridad.

En palabras de Lee, reproducidas por Europa Press, la interacción con el ex primer ministro neerlandés permitió reafirmar “la idea de que la República de Corea y la OTAN deben cooperar estrechamente para responder de manera más eficaz a los desafíos de seguridad global”, añadiendo que ambos gobiernos se comprometieron a una “comunicación continua de cara al futuro”. Además, el presidente destacó que Mark Rutte valoró las “excelentes capacidades” militares e industriales de Corea del Sur y manifestó el interés de la OTAN en promover una agenda de defensa compartida.

Rutte, por su parte, reiteró que la relación de la OTAN con Corea del Sur reviste especial importancia dado que, a su juicio, la articulación de esquemas de seguridad en el espacio euroatlántico y en la región indopacífica es inseparable. Según consignó Europa Press, el secretario general de la organización vinculó ambos contextos y abogó por fortalecer los lazos estratégicos con Seúl, considerando a Corea del Sur como un “socio estrecho” y esencial en el diseño de nuevas estrategias de seguridad. Rutte hizo hincapié en la relevancia de desarrollar mecanismos conjuntos de análisis y respuesta para garantizar la preparación de la Alianza y la nación asiática frente a amenazas emergentes.

La cooperación mencionada entre la OTAN y Corea del Sur abarca áreas como la industria de defensa, la exploración y vigilancia del espacio, así como el intercambio de inteligencia. Lee Jae Myung, según publicó Europa Press, manifestó su esperanza de que el vínculo bilateral evolucione hacia una colaboración más profunda, la cual incluiría no solo el fortalecimiento militar sino también el desarrollo de programas tecnológicos compartidos y mecanismos avanzados de recolección de datos.

La conversación entre los mandatarios también reflejó el consenso en torno a la necesidad de ajustar las respuestas ante los desafíos presentes y futuros, asumiendo que la estabilidad internacional requiere alianzas flexibles y adaptativas. Para Rutte, citado por Europa Press, la vinculación entre los entornos euroatlántico e indopacífico exige la construcción de nuevas capacidades, y reiteró que la OTAN debe mirar a socios como Corea del Sur para avanzar en esa dirección.

El contexto de este acercamiento se enmarca en una etapa de redefinición de prioridades de la OTAN, como señala Europa Press, con el foco puesto en responder a polos de inestabilidad tanto en Europa oriental como en Asia-Pacífico. De acuerdo con el medio, los dirigentes reconocieron la transformación del panorama internacional y la necesidad de dotar a la alianza y al gobierno surcoreano de herramientas efectivas para anticipar y gestionar conflictos, riesgos cibernéticos y alteraciones del orden geopolítico.

El encuentro telefónico cerró con el compromiso de ambas partes de mantener el diálogo, promover foros de consulta y favorecer intercambios institucionales. Tanto la dirigencia de la OTAN como el gobierno de Lee Jae Myung, relató Europa Press, transmitieron la voluntad de establecer hojas de ruta conjuntas, analizar desarrollos tecnológicos y consolidar espacios de colaboración que integren la perspectiva euroatlántica y la de la región indo-pacífica.