La Eurocámara aprueba nuevas ayudas al vino y el etiquetado "sin alcohol" a los productos con menos de 0,05 %

La reforma aprobada por el Parlamento Europeo contempla el aumento de la financiación comunitaria destinada a actividades de promoción de vinos europeos en mercados extranjeros, al establecer que dichas acciones podrán recibir hasta un 60% de fondos de la Unión Europea para campañas informativas, presencia en ferias o realización de estudios de mercado. Según publicó la Eurocámara, este porcentaje podría incrementarse mediante contribuciones nacionales, alcanzando hasta un 30% adicional para pequeñas y medianas empresas y hasta un 20% para empresas de mayor tamaño, y las ayudas podrán otorgarse en un plazo inicial de tres años, prorrogable en dos periodos adicionales hasta totalizar un máximo de nueve años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El medio detalló también que el pleno del Parlamento Europeo, con 625 votos favorables, 15 en contra y 11 abstenciones, avaló de forma mayoritaria el acuerdo previamente consensuado con los Estados miembros el 4 de diciembre de 2023. Este paquete legislativo introduce cambios relevantes para el sector vitivinícola de la Unión Europea, sumando nuevas formas de apoyo financiero, reglas de comercialización revisadas y una mayor flexibilidad ante situaciones de crisis en el mercado. Las medidas apuntan a responder a los desafíos identificados por los productores de vino, incluida la reducción de la demanda en ciertos países miembros y el impacto adverso del cambio climático en los rendimientos de las viñas.

De acuerdo a la información difundida por la Eurocámara, una de las innovaciones centrales será la posibilidad de etiquetar vinos con menos de un 0,05% de alcohol como “sin alcohol 0,0%”, lo que supone un estándar claro para los consumidores y productores. Asimismo, los vinos que superen el 0,5% de alcohol, pero tengan al menos un 30% menos del contenido alcohólico habitual para su categoría, podrán comercializarse bajo el rótulo “reducido en alcohol”. Esta diferenciación busca ordenar la oferta en el mercado y ofrecer información precisa al comprador.

Adicionalmente, se ha previsto mayor flexibilidad financiera para los productores de vino, con el objeto de permitir una reacción rápida ante crisis derivadas de eventos climáticos extremos, epidemias de enfermedades vegetales o desastres naturales. La normativa posibilita emplear fondos europeos en medidas como la destilación de crisis (proceso destinado a reducir excedentes retirando vino del mercado), la cosecha en verde (eliminación anticipada de parte de la uva para controlar la producción y ajustar la oferta) y el arranque permanente de viñedo, entendido como una salida estructural para zonas afectadas por la caída de demanda. Cada Estado miembro podrá financiar hasta un 25% de estas actuaciones con recursos nacionales sobre el total de fondos disponibles, detalló la Eurocámara.

En lo que respecta al enoturismo, la legislación aprobada refuerza su promoción como estrategia de diversificación económica en regiones rurales dependientes de la viticultura. Según reportó el Parlamento Europeo, la diversificación a través del turismo vinculado al vino contribuirá a revitalizar áreas rurales y abrir nuevas oportunidades comerciales para pequeños productores.

La normativa contempla además un refuerzo y revisión periódica del sistema de autorizaciones de plantación de viñedos, con la posibilidad de ampliar las campañas de promoción de los vinos europeos en terceros países, elevando así la capacidad exportadora del sector. Como subrayó el Parlamento Europeo, se autoriza que estas actividades de promoción puedan prolongarse hasta nueve años, lo que proporciona estabilidad y proyección a largo plazo para las estrategias comerciales de los productores.

La eurodiputada Esther Herranz García, ponente del informe parlamentario, defendió ante el pleno que el acuerdo constituye “una respuesta eficaz a la crisis del sector” y subrayó que introduce herramientas para la promoción y gestión de nuevos retos comerciales y productivos. Herranz García remarcó la importancia de la financiación europea para el arranque de viñedos en situación de inviabilidad económica, así como la cobertura integral para acciones colectivas frente a enfermedades contagiosas.

Estas disposiciones, como indicó el Parlamento Europeo, aún requieren la aprobación formal del Consejo de la Unión Europea antes de su entrada en vigor. La norma finalmente busca adaptar la legislación europea a los cambios en los hábitos de consumo y los desafíos vinculados con la sostenibilidad, la transición ecológica y la competencia internacional en el ámbito vitivinícola.