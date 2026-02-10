Agencias

Kallas propondrá a los 27 una lista de concesiones que reclamar a Rusia para negociar una paz en Ucrania

Guardar

La Alta Representante de la Unión Europa para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado que en los próximos días presentará a los Estados miembros de la Unión Europea una lista de concesiones que reclamar a Rusia como parte de unas posibles negociaciones para terminar con su invasión a Ucrania.

La jefa de la diplomacia europea ha confirmado esta iniciativa para que la UE discuta una lista de peticiones a Rusia en declaraciones en un encuentro con un grupo de periodistas acreditados en Bruselas, posteriormente confirmadas a Europa Press. Entre las demandas se incluirá el regreso de todos los niños ucranianos secuestrados por Rusia durante su invasión o limitaciones a las Fuerzas Armadas de Moscú.

"Todos los que están alrededor de la mesa, incluidos los rusos y los estadounidenses, deben entender que necesitan que los europeos estén de acuerdo", ha avisado la política estonia, defendiendo que la UE ponga sus propias condiciones para alcanzar un acuerdo.

La Alta Representante, que ha añadido que "esas condiciones" no deberían imponerse a los ucranianos, que en su opinión "ya han sido sometidos a mucha presión", ha manifestado anteriormente la necesidad de que Rusia asuma concesiones en su presupuesto militar, en su Ejército o en su arsenal nuclear para garantizar la paz en Ucrania.

No obstante, hasta el momento Bruselas había asegurado que unas conversaciones directas con Rusia no estaban sobre la mesa, a la vez que han criticado al Kremlin por no tomarse "en serio" las conversaciones a tres en Emiratos Árabes Unidos por darse mientras continúa atacando y bombardeando ciudades ucranianas.

Kallas en reiteradas ocasiones ha rechazado hacer concesiones a Rusia para lograr el fin de la guerra en Ucrania, asegurando que Kiev es quien debe marcar los términos de cualquier acuerdo de paz y que es Moscú quien debe asumir estas cesiones, insistiendo en que su presupuesto militar, su Ejército o su arsenal nuclear se limiten para garantizar el fin de la invasión en Ucrania y evitar que las agresiones se repitan.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hungría califica a Ucrania de "enemigo" mientras continúe poniendo en riesgo su seguridad energética

El gobierno húngaro acusa a Kiev de adoptar acciones que afectan gravemente su autonomía en materia de energía, señala que propuestas impulsadas por Ucrania ante la Unión Europea y sanciones complican la supervivencia de sectores clave como el suministro nuclear

Hungría califica a Ucrania de

Luis Landero publica 'Coloquio de invierno': "Yo sería muy estricto. Prohibiría móviles y pantallas en los colegios"

El autor, en la presentación de su novela, urge a limitar dispositivos y plataformas digitales entre niños por sus riesgos, advierte sobre la pérdida del diálogo y señala que la manipulación tecnológica agrava el aislamiento y la desinformación en la sociedad

Luis Landero publica 'Coloquio de

Kiabi eleva sus ventas globales un 8% en 2025, hasta alcanzar los 2.500 millones

La compañía francesa fortalece su posicionamiento internacional con la apertura de 43 locales y el lanzamiento de una nueva línea deportiva, mientras acelera su presencia en mercados clave mediante formatos flexibles y una renovación integral de su imagen corporativa

Kiabi eleva sus ventas globales

Un gen relacionado con la eliminación de la hepatitis C se vincula con mayor envejecimiento celular en personas con VIH

Científicos españoles descubren que quienes tienen VIH junto con hepatitis C y presentan el genotipo CC del interferón lambda 4 sufren mayor deterioro inmunológico, lo que podría anticipar la necesidad de intervenciones terapéuticas personalizadas orientadas a ralentizar la senescencia celular

Infobae

El buque español 'Audaz' intercepta a un barco ruso en el Estrecho

Fuentes oficiales confirman que la nave ‘Audaz’ detectó y escoltó al buque militar ruso ‘Alexander Otakovskiy’ cerca de Gibraltar, destacando la coordinación y capacidad de respuesta de la marina española en un contexto de seguridad reforzada

El buque español 'Audaz' intercepta