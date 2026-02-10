Kallas propondrá a los 27 una lista de concesiones que reclamar a Rusia para negociar una paz en Ucrania

La Alta Representante de la Unión Europa para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado que en los próximos días presentará a los Estados miembros de la Unión Europea una lista de concesiones que reclamar a Rusia como parte de unas posibles negociaciones para terminar con su invasión a Ucrania.

La jefa de la diplomacia europea ha confirmado esta iniciativa para que la UE discuta una lista de peticiones a Rusia en declaraciones en un encuentro con un grupo de periodistas acreditados en Bruselas, posteriormente confirmadas a Europa Press. Entre las demandas se incluirá el regreso de todos los niños ucranianos secuestrados por Rusia durante su invasión o limitaciones a las Fuerzas Armadas de Moscú.

"Todos los que están alrededor de la mesa, incluidos los rusos y los estadounidenses, deben entender que necesitan que los europeos estén de acuerdo", ha avisado la política estonia, defendiendo que la UE ponga sus propias condiciones para alcanzar un acuerdo.

La Alta Representante, que ha añadido que "esas condiciones" no deberían imponerse a los ucranianos, que en su opinión "ya han sido sometidos a mucha presión", ha manifestado anteriormente la necesidad de que Rusia asuma concesiones en su presupuesto militar, en su Ejército o en su arsenal nuclear para garantizar la paz en Ucrania.

No obstante, hasta el momento Bruselas había asegurado que unas conversaciones directas con Rusia no estaban sobre la mesa, a la vez que han criticado al Kremlin por no tomarse "en serio" las conversaciones a tres en Emiratos Árabes Unidos por darse mientras continúa atacando y bombardeando ciudades ucranianas.

Kallas en reiteradas ocasiones ha rechazado hacer concesiones a Rusia para lograr el fin de la guerra en Ucrania, asegurando que Kiev es quien debe marcar los términos de cualquier acuerdo de paz y que es Moscú quien debe asumir estas cesiones, insistiendo en que su presupuesto militar, su Ejército o su arsenal nuclear se limiten para garantizar el fin de la invasión en Ucrania y evitar que las agresiones se repitan.