Más de 170 carreteras permanecen cortadas por inundaciones y desprendimientos a consecuencia de las lluvias

El temporal de lluvia provoca este lunes el corte de más de 170 carreteras tanto por inundaciones como desprendimientos, 140 de ellas en Andalucía.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogida por Europa Press, en la red principal, permanecen cortadas en Cádiz la A-48 en Vejer de la Frontera en dirección a Tarifa; en Jaén la A-44 en Campillo de Arenas en dirección Granada; y en León la N-VI en Vega de Valcarce en ambas direcciones.

En cuanto a la circulación, debido a un accidente se registran retenciones de más de 4 km en la A-7 en Museros en sentido Alicante; en Madrid, otro accidente complica la entrada por la A-4 en Butarque, donde hay retenciones de más de 3 km; y hay complicaciones en la A-70 en Alicante, en el entorno de Orgegia, en sentido Elche - Murcia.

Ante esta situación, Tráfico pide a los conductores que extremen la precaución en las zonas afectadas, que eviten los desplazamientos innecesarios y se informen del estado de las carreteras y de la situación meteorológica antes de emprender la marcha.

