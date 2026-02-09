La semana será lluviosa en la Península pero suben las temperaturas con hasta 20ºC en el Mediterráneo y deshielos

El aumento considerable de caudal en ríos y arroyos a causa del deshielo, así como valores inusuales de temperatura superiores a los 20ºC en el litoral mediterráneo y la posible escalada hasta los 26 o 27ºC en ciudades como Murcia, marcan la tendencia de la semana, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Las alertas por vientos muy fuertes en las costas y zonas montañosas se intensifican mientras se espera una semana marcada por precipitaciones generalizadas en la mayor parte de la Península, recoge también el medio Eltiempo.es.

Durante el lunes y el martes, la dinámica meteorológica estará caracterizada por la llegada de sucesivos frentes, que descargarán lluvias sobre el grueso del territorio continental español. Según detalló la AEMET, las lluvias serán especialmente destacadas en la Sierra de Cádiz, la zona de Málaga, el resto de sistemas montañosos andaluces y el oeste de Galicia. La cota de nieve, que al principio de la jornada se encontrará cerca de los 1.000 metros en el norte, ascenderá rápidamente por encima de los 2.500 metros en la mayor parte del país, quedando solo en torno a 1.800 metros en los Pirineos. Este proceso favorecerá el deshielo de la nieve depositada en días anteriores, informó Rubén del Campo.

En esas mismas jornadas, las temperaturas máximas experimentarán un incremento llamativo, con valores diurnos notablemente elevados en todo el país excepto el tercio norte. En la franja mediterránea se prevén máximas por encima de los 20ºC e, incluso, en ciudades como Castellón y Murcia se superarían los 25ºC, indicó la AEMET. Las mínimas, asimismo, presentarán anomalías cálidas para la época, con registros nocturnos que en algunos puntos podrían superar los 10ºC. Eltiempo.es resaltó que estos valores son excepcionales, sobre todo en cuanto a las mínimas, que permanecerán elevadas hasta el viernes, favoreciendo que las heladas solo se den en cotas altas.

En lo referente al viento, la previsión anuncia rachas muy fuertes en el área mediterránea, en Baleares y en zonas de montaña. Estas condiciones adversas obligarán a mantener activas alertas en el litoral y en áreas elevadas, consigna la AEMET. En contraste, las Islas Canarias afrontarán jornadas mucho más estables, con nubosidad acotada al norte del archipiélago y cielos poco cubiertos en el sur.

El miércoles mantendrá un patrón similar, aunque el reparto de lluvias cambiará. Según la predicción de la AEMET, las precipitaciones serán incluso más intensas que en la jornada previa en las sierras andaluzas, y se mantendrán las lluvias en la zona del Cantábrico, el Pirineo, Galicia y áreas del norte de Cáceres, Salamanca y Ávila. Los acumulados más destacados podrían producirse en estas regiones y, según el portavoz de la organización, seguirán generándose episodios de deshielo por la persistencia de una cota de nieve alta. Las temperaturas se situarán por encima de los 20ºC en ciudades como Bilbao y Palma, mientras que en Murcia podrían acercarse a los 26 o 27ºC, indicó el portavoz meteorológico.

La previsión para el jueves, según explica Del Campo, presenta una mayor incertidumbre. Ese día existiría probabilidad de lluvias más dispersas, con periodos de sol en buena parte del país durante las horas centrales, aunque por la tarde se espera la llegada de un nuevo frente que podría provocar lluvias intensas especialmente en Galicia. Las temperaturas descenderán ligeramente, pero seguirán registrando valores altos en el Mediterráneo, donde persistirán máximas superiores a los 20ºC. Eltiempo.es ratifica que hasta el viernes los valores térmicos diarios se mantendrán globalmente elevados, superando los 15ºC en casi todo el territorio nacional entre martes y jueves, salvo el interior de Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha y cordilleras.

Para el viernes, la previsión apuntada por la AEMET indica una extensión de las lluvias a zonas mucho más amplias, incluyendo probabilidades de precipitaciones incluso en la franja mediterránea y Baleares. No obstante, en el sábado la tendencia sería a una lluvia más intermitente y dispersa, manteniéndose acotada principalmente a la mitad norte durante el domingo, mientras que el sur quedaría libre de precipitaciones, según explicó Del Campo. Eltiempo.es coincide en señalar el domingo como posible fecha de estabilización atmosférica, anticipando la llegada de una dorsal que potenciaría la persistencia del buen tiempo durante los primeros días de la siguiente semana.

Durante estos días, la situación será de notable suavidad térmica en el conjunto del país, siendo las máximas y mínimas considerablemente superiores a la media del periodo, subraya Eltiempo.es. Mientras tanto, las heladas quedarán relegadas a zonas muy elevadas, y las temperaturas nocturnas no descenderán, en ocasiones, de los 10ºC en varias áreas del interior.

Por su parte, para las Islas Canarias los pronósticos de la AEMET y de Eltiempo.es coinciden en describir una situación inalterable durante la semana, con intervalos nubosos restringidos al norte y cielos despejados o poco cubiertos en el sur de las islas. La estabilidad será la tónica dominante en el archipiélago, con una meteorología alejada de los episodios lluviosos y ventosos previstos para la Península.

Rubén del Campo aclaró que, si bien la tendencia a partir del domingo parece anunciar el fin de la racha de lluvias por la influencia de la dorsal, la confirmación definitiva requerirá de análisis de pronósticos posteriores, debido a la elevada variabilidad de la atmósfera en este tramo estacional. La previsión, según Eltiempo.es, no descarta que la estabilidad se extienda varios días, consolidando un escenario de temperaturas anómalas y escasez de precipitaciones en la mayor parte del país.