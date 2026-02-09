El PSOE defiende mañana en el Congreso una iniciativa por la legalidad internacional contra la política exterior de EEUU

La detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por el Ejército de Estados Unidos el 3 de enero en Caracas fue uno de los hechos recientes que llevaron a Pedro Sánchez a rechazar abiertamente la intervención, argumentando que “viola el derecho internacional” y coloca a América Latina ante “un horizonte de incertidumbre y belicismo”. Este episodio, junto con otras decisiones tomadas por la administración de Donald Trump, motiva la proposición no de ley (PNL) que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llevará al Pleno del Congreso, enfocada en la defensa de la legalidad internacional frente a la política exterior estadounidense, según informó Europa Press.

La iniciativa será presentada este martes, con la intención de que el Congreso debata y fije su posición en torno a los recientes movimientos diplomáticos de Estados Unidos, especialmente tras varias decisiones tomadas por la Casa Blanca que, a juicio del PSOE, ponen en riesgo los principios fundamentales del derecho internacional y el sistema multilateral. En este contexto, el texto registrado por el grupo socialista insta al Gobierno español a priorizar en su actividad exterior la protección del derecho internacional y los valores asociados a la paz, la cooperación entre Estados, el multilateralismo, el diálogo y la seguridad colectiva.

Europa Press detalló que el PSOE solicita al Ejecutivo que España mantenga su compromiso en la promoción de alianzas destinadas a defender el marco jurídico internacional, incluyendo la denuncia sistemática de cualquier violación en cualquier escenario diplomático. El partido subraya la necesidad de implicar al Gobierno en la promoción de acuerdos y colaboraciones que respalden los tratados y normas internacionales que rigen las relaciones entre naciones, con el objetivo de contrarrestar lo que consideran una tendencia regresiva en la escena global.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá el miércoles en una comparecencia ante el Congreso donde, además de abordar las causas, las consecuencias y las medidas relacionadas con los accidentes ferroviarios registrados en Córdoba y Barcelona el pasado enero, ofrecerá un informe sobre la línea adoptada por España en materia de política exterior y explicará las posiciones del Ejecutivo en los distintos foros y encuentros internacionales en los que ha participado. La sesión prevé que Sánchez reitere el apoyo de España a la legalidad internacional, incluyendo acciones recientes, como la defensa de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia tras la iniciativa de Trump de incorporar la isla a Estados Unidos.

En la PNL, recogida por Europa Press, el PSOE presenta el Derecho Internacional Público como el marco normativo que estructura las relaciones entre Estados y otros actores globales, destacando su formación y desarrollo como fruto de la transición de la imposición militar de las naciones más poderosas hacia un sistema jurídico respetado por todos los miembros de la comunidad internacional. El texto sostiene que este corpus legal logró su madurez tras la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la firma de tratados fundamentales en derechos humanos, derecho penal y derecho humanitario internacionales. El grupo socialista señala que, a pesar de su desarrollo, el respeto y cumplimiento de estas normas dependen de la voluntad soberana de los Estados.

La proposición del PSOE menciona expresamente la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la anexión de Crimea en 2014 como ejemplos de vulneración del derecho internacional, y recurre al artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza de su uso contra la integridad o independencia política de cualquier Estado, salvo en situaciones de legítima defensa o bajo autorización del Consejo de Seguridad. Estos antecedentes sirven para contextualizar el rechazo socialista a los recientes movimientos de la administración Trump, que, según el texto citado por Europa Press, han introducido un paradigma en el que el único límite para una intervención militar estadounidense sería la moralidad y no la ley internacional.

Según publicó Europa Press, el PSOE denuncia medidas políticas aplicadas por el Gobierno de Trump hacia México y Colombia, así como actuaciones dirigidas contra jueces de la Corte Penal Internacional y expertos de la ONU, entre ellos la relatora Francesca Albanese. Además, critica las acciones en torno a Venezuela y las pretensiones sobre Groenlandia como ejemplos de un aparente retroceso en el compromiso con el sistema jurídico internacional.

El grupo parlamentario socialista advierte sobre el riesgo de regresar a un escenario dominado por la ley del más fuerte en caso de debilitarse o vulnerarse el derecho internacional. El texto sostiene que, aun siendo un sistema susceptible de perfeccionamiento, su ausencia significaría un grave retroceso en los mecanismos para garantizar la paz y la seguridad internacionales. En consecuencia, el PSOE aboga por la creación de una “coalición internacional” encuadrada en la Unión Europea y ampliada a otros países para consolidar una defensa colectiva y multilateral del Derecho Internacional Público.

Los socialistas insisten en que el contexto actual exige reforzar la labor diplomática orientada a preservar las normas que rigen la convivencia y cooperación en la esfera internacional. Esto implica, según consignó Europa Press, respaldar de manera activa los marcos multilaterales y redoblar el esfuerzo en la denuncia y prevención de desafueros o violaciones del orden legal internacional, con el objetivo de asegurar la estabilidad global y la vigencia de los tratados y organismos internacionales establecidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.