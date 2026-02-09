Díaz-Canel agradece a México el envío de ayuda humanitaria a Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel ha expresado su agradecimiento a México después de que este país enviara 800 toneladas de ayuda humanitaria.

"Gracias, México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba", ha publicado el mandatario cubano en un mensaje en redes sociales.

Este mismo lunes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha criticado el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y ha subrayado que continuarán enviando ayuda.

"No están bien las sanciones que afectan al pueblo. Se puede estar de acuerdo o no con el régimen cubano pero no se puede afectar al pueblo cubano", ha afirmado, según recoge el diario 'La Jornada'.

El domingo partieron del puerto de Veracruz dos buques de la Armada con destino a Cuba cargados con 800 toneladas de ayuda humanitaria y se espera que lleguen a su destino en Cuba en tres días.

México reivindica así su "tradición solidaria" con los pueblos de América Latina "y en particular con el pueblo de Cuba", según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano.

Este envío llega en medio de la campaña de presión de Donald Trump y su Administración contra el Gobierno cubano, al que ha buscado restringir con aranceles el acceso al petróleo a pesar de las advertencias sobre las posibles consecuencias en forma de crisis humanitaria.