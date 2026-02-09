Agencias

Díaz-Canel agradece a México el envío de ayuda humanitaria a Cuba

Guardar

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel ha expresado su agradecimiento a México después de que este país enviara 800 toneladas de ayuda humanitaria.

"Gracias, México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba", ha publicado el mandatario cubano en un mensaje en redes sociales.

Este mismo lunes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha criticado el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y ha subrayado que continuarán enviando ayuda.

"No están bien las sanciones que afectan al pueblo. Se puede estar de acuerdo o no con el régimen cubano pero no se puede afectar al pueblo cubano", ha afirmado, según recoge el diario 'La Jornada'.

El domingo partieron del puerto de Veracruz dos buques de la Armada con destino a Cuba cargados con 800 toneladas de ayuda humanitaria y se espera que lleguen a su destino en Cuba en tres días.

México reivindica así su "tradición solidaria" con los pueblos de América Latina "y en particular con el pueblo de Cuba", según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano.

Este envío llega en medio de la campaña de presión de Donald Trump y su Administración contra el Gobierno cubano, al que ha buscado restringir con aranceles el acceso al petróleo a pesar de las advertencias sobre las posibles consecuencias en forma de crisis humanitaria.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Activado el aviso rojo por posible desbordamiento en puntos del Jarama, Alberche y Henares por el paso de 'Marta'

La confederación hidrográfica del Tajo alerta sobre riesgo elevado en varias áreas ribereñas debido a la borrasca Marta, autoridades instan a extremar precauciones, mantenerse alejados de los cauces y seguir indicaciones de emergencia ante la situación

Activado el aviso rojo por

Casi la mitad de los hogares españoles tiene su vivienda en propiedad sin hipoteca

El informe más reciente del INE revela que en 2025 solo el 73,3% de los domicilios estaba bajo algún régimen de propiedad, el dato más bajo desde 2004, mientras crecen disparidades regionales y caen ligeramente los arrendamientos a precio de mercado

Casi la mitad de los

Detenido un preso de Picassent fugado del General al que había sido trasladado para una operación

Localizado este domingo por la mañana en la Estación del Norte de València, el interno había logrado escapar tras evadir la vigilancia en el Hospital General, adonde había sido llevado para una intervención de codo, según confirman fuentes policiales

Detenido un preso de Picassent

EE.UU. acusa a Novo Nordisk de promocionar pastillas adelgazantes con afirmaciones "falsas o engañosas"

EE.UU. acusa a Novo Nordisk

España buscará el billete para las Finales de la Copa Davis en Chile

El equipo español masculino se medirá como visitante ante la selección capitaneada por Nicolás Massú tras la eliminación de Serbia, en una serie que definirá al próximo clasificado para la etapa decisiva del torneo internacional en 2026

España buscará el billete para