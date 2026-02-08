UNICEF denuncia un "devastador" comienzo de 2026 para la infancia

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha avisado de que el inicio de 2026 está siendo "devastador" para la infancia: las crisis en Gaza, Siria, Sudán e Irán han traído muerte, desplazamientos forzados, arrestos y falta de acceso a la educación y otros servicios esenciales a las niñas y a los niños.

El conflicto entre el Ejército sirio y las milicias kurdas-arabes en el noreste del país han desplazado a casi 200.000 personas, aproximadamente la mitad de ellas niños y niñas, y han interrumpido servicios esenciales. Se ha informado de que al menos cinco niños han muerto en Kobane, asediada durante meses por los militares, debido a la falta de servicios de salud y suministros para el invierno.

En Sudán, al menos 20 niños y niñas han sido asesinados desde principios de año, la mayoría en los estados de Kordofán y Darfur. Millones de niños y niñas en Sudán necesitan asistencia vital, protección y la restauración de servicios esenciales tras casi tres años de guerra entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido.

La hambruna ya ha sido confirmada en Al Fasher (Darfur Norte) y Kadugli (Kordofán), y casi otras 20 zonas están en riesgo, mientras el conflicto limita la entrega de suministros humanitarios críticos.

En Irán, la represion desencadenada contra las últimas protestas contra las autoridades del país "han tenido consecuencias devastadoras para niños, niñas y adolescentes".

"Se ha informado de que más de 144 menores han sido asesinados, mientras que muchos otros han resultado heridos o han sido detenidos. UNICEF está instando firmemente a las autoridades iraníes a proteger a la infancia frente a la violencia, incluyendo poner fin a cualquier arresto o detención de menores", ha manifestado la agencia de la ONU.

En la Franja de Gaza, aunque un frágil alto el fuego ha supuesto algunas mejoras, "la situación sigue siendo extremadamente precaria y mortal para muchos niños y niñas". UNICEF denuncia que la infancia continúa soportando los ataques aéreos de Israel, que han costado las vidas de 37 niños y niñas en toda la Franja de Gaza.

"El alto el fuego debe mantenerse y cumplir su promesa de poner fin al sufrimiento de la infancia en Gaza", indica el fondo de la ONU.

Además, en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, el aumento de la violencia y el conflicto sigue socavando el acceso de la infancia a la seguridad, dejando a las familias en un estado permanente de miedo e incertidumbre. En enero, dos niños fueron asesinados en Cisjordania y 25 resultaron heridos.

Estos países son los principales escenarios de una crisis generalizada. La infancia en Yemen continúa enfrentándose a múltiples crisis y en Líbano, "las familias siguen luchando por recuperarse de la reciente guerra mientras afrontan el temor a nuevos ataques".

Por todo ello, "UNICEF insta a todos los gobiernos y a las partes en conflicto a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y a tomar medidas inmediatas para poner fin a la violencia, los asesinatos, las heridas, los arrestos, las detenciones y los traumas de la infancia".