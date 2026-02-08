Agencias

Trump tilda de "muy importante" la primera visita de Asfura y "ansía" tenerlo de regreso en EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha tildado de "muy importante" su primer encuentro oficial con su homólogo hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, tras la toma de posesión de este último, a quien ha descrito como un "amigo" con el que comparte "muchos valores" y al que espera recibir nuevamente pronto para seguir trabajando en su "estrecha colaboración".

"Tuve una reunión muy importante con mi amigo y presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, hoy en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Mantenemos una estrecha colaboración en materia de seguridad, trabajando juntos para combatir a los peligrosos cárteles y narcotraficantes, y deportando a inmigrantes ilegales y pandilleros de EEUU. Conversamos sobre muchos otros temas, como la inversión y el comercio entre nuestros dos países", ha relatado Trump en redes sociales.

En la misma publicación, el magnate neoyorquino ha ensalzado el amor de Asfura hacia "el pueblo hondureño, su salud, su bienestar, su educación y su prosperidad económica", y ha reconocido que fue "un gran honor" para él apoyar la campaña presidencial de Tito.

"Tras mi firme apoyo, ¡ganó las elecciones! Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de 'América Primero' (...). Espero con ansias darle la bienvenida al presidente Asfura de regreso a Estados Unidos. Tito: ¡Felicitaciones por tu gran victoria!", ha concluido el mandatario estadounidense.

El presidente hondureño, por su parte, compartió previamente en redes sociales algunas instantáneas de los momentos previos al histórico encuentro en el que, ha asegurado, han "estrechado lazos y proyectado una visión de futuro compartida para Honduras y Estados Unidos".

Esta es la primera visita oficial a Estados Unidos de Nasry Asfura tras jurar a finales de enero como nuevo presidente de Honduras en la sede del Congreso Nacional, recuperando una histórica tradición que se había visto interrumpida con su antecesora, Xiomara Castro, quien hizo lo propio en una ceremonia al aire libre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Asfura, quien ya había sido alcalde de Tegucigalpa entre 2014 y 2022, se impuso en unas reñidas elecciones en noviembre de 2025 al también candidato de la oposición Salvador Nasralla tras un controvertido escrutinio, marcado por denuncias de fraude, en las que apenas unos 27.000 votos separó a uno y otro de la victoria.

Durante la campaña electoral, Donald Trump pidió en reiteradas ocasiones el voto para el actual presidente en una clara muestra del nuevo intervencionismo de Washington en la región.

EuropaPress

