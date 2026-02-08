Agencias

Hasta 19 provincias y Ceuta mantendrán mañana los avisos por lluvias, nieve, viento, deshielo y oleaje

Guardar

Un total de 19 provincias de ocho comunidades autónomas, además de Ceuta, estarán este lunes, 9 de febrero, en aviso por lluvias, nieve, viento, deshielo y oleaje en una jornada marcada por la influencia de la circulación atlántica sobre la Península Ibérica, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Todos los avisos meteorológicos activos para este lunes serán de nivel amarillo. Así, Cádiz, Málaga, A Coruña, Pontevedra y Ceuta serán los lugares que estarán bajo la influencias de las precipitaciones. En las provincias andaluzas podrán acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que en las gallegas se prevén registros cercanos a los 40 litros en el mismo periodo.

En cuanto al viento, Almería, Granada, Teruel, Murcia, Castellón, Valencia, Alicante y Ceuta estarán bajo aviso por fuertes rachas de viento que rondarán los 70-80 km/h. Además, se esperan fenómenos costeros adversos en Almería, Cádiz, Granada, A Coruña y Lugo, donde el oleaje podría alcanzar los cinco metros de altura.

La nieve volverá a ser protagonista en Segovia, Cuenca, Guadalajara y Madrid con acumulados significativos y una cota situada entre los 1.000 y 1.300 metros. El deshielo activará la alerta amarilla en Ávila, León, Segovia y Zamora.

Por lo general, este lunes estará marcado por la influencia de la circulación atlántica sobre la Península Ibérica, que provocará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. Las lluvias serán menos abundantes en el tercio oriental peninsular y poco probables en Cataluña y el sureste, así como en Baleares, donde se espera un inicio de día con cielos poco nubosos que tenderán a nubosos a lo largo de la jornada.

Los mayores acumulados se concentrarán en el oeste de Galicia, el área del Estrecho, la provincia de Cádiz y las sierras Béticas, donde las precipitaciones podrán ser localmente fuertes, persistentes y acompañadas de alguna tormenta aislada. En zonas de montaña del norte y centro peninsular se producirán nevadas, aunque la cota de nieve subirá con el paso de las horas, situándose entre los 1.800 y 2.500 metros en la mitad oeste y entre 1.000 y 1.700 metros en áreas del nordeste. En Canarias predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos o intervalos en el norte de las islas. Podrán formarse bancos de niebla en áreas de montaña y zonas altas con mayor nubosidad y precipitación.

Las temperaturas máximas descenderán en el interior del nordeste peninsular, mientras que aumentarán de forma generalizada en el resto, especialmente en el interior del extremo sur, donde el ascenso será notable. Las mínimas bajarán en Baleares y el nordeste, pero subirán en la mitad oeste peninsular, Canarias y Alborán, con ascensos localmente acusados en el suroeste. Se esperan heladas débiles en montañas del norte, más intensas en Pirineos.

El viento soplará de componente oeste y sur en la Península y Baleares, en general moderado, aunque más flojo en el tercio nordeste. En el Ampurdán y el norte de Baleares persistirá al principio la tramontana, que rolará a suroeste con el paso del día. Se prevén rachas fuertes en los litorales del noroeste, Alborán y zonas montañosas del norte, así como en interiores del este y sureste. En Canarias, el viento será del norte, de flojo a moderado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La IA llegará al espacio en menos de 36 meses, según Elon Musk

Elon Musk impulsa un ambicioso proyecto para instalar potentes centros de procesamiento en órbita, confiando en la energía solar constante disponible más allá de la atmósfera terrestre y buscando transformar el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial actuales

La IA llegará al espacio

Hades66 recalará en el Auditorio Roig Arena el 21 de marzo

El puertorriqueño prepara su desembarco en Valencia dispuesto a compartir en vivo sus éxitos virales y su sonido distintivo, mientras la organización confirma la fecha para la venta de entradas en la web oficial del recinto

Hades66 recalará en el Auditorio

México enviará ayuda humanitaria a Cuba en los próximos días

Infobae

Borja Thyssen, sin palabras y arropado por Blanca Cuesta tras ser pillado conduciendo a toda velocidad

El hijo de la baronesa Carmen Thyssen es grabado cometiendo múltiples infracciones viales en Madrid, enfrenta cuestionamientos mientras Blanca Cuesta permanece junto a él y la polémica crece por el posible coste de sus actos

Borja Thyssen, sin palabras y

Fundación Ibercaja lanza la VI edición del Concurso de Cómic 'Universo Goya'

Abierto a jóvenes artistas de toda España, el certamen invita a presentar cómics originales inspirados en la figura y el legado de Francisco de Goya, con premios en metálico y la posibilidad de exponer las obras seleccionadas en una muestra itinerante

Fundación Ibercaja lanza la VI