Asesinadas por sus familiares: otra realidad de la violencia machista en Jordania

Amán, 8 feb (EFE).- Hace unos días la abogada Zeina Mayali fue asesinada por su hermano en su hogar familiar, al norte de Amán. Zeina, de 30 años, era un ejemplo de mujer independiente y trabajadora, pero no se libró del ciclo de violencia machista en el seno de las familias que muchas mujeres sufren en Jordania.

El crimen provocó una fuerte reacción de la opinión pública jordana e intensificó los llamados a reformar la legislación para que los perpetradores de este tipo de delitos no queden impunes, así como para fortalecer el sistema de protección de las víctimas.

La historia de Zeina Majali no es un hecho aislado, sino que refleja la dura realidad que enfrentan muchas mujeres jordanas, que sufren continuos asesinatos a manos de sus familiares -no solo esposos- que evidencian las debilidades de los mecanismos de protección legal y social existentes.

Así lo sostiene la Asociación Tadamun (solidaridad), dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres e impulsora del Instituto de Tadamun para las Mujeres, cuya directora ejecutiva, Inam al Asha, advirtió a EFE que "este no es el primer crimen ni será el último".

Aunque reconoció avances en la legislación sobre "delitos domésticos", Al Asha subrayó que las leyes deben aplicarse de manera efectiva y acompañarse de mecanismos de prevención y protección temprana para mujeres y niños, para evitar que las agresiones de un pariente cercano conviertan el hogar "en un espacio inseguro".

Advirtió que la bajada en las cifras de muertes por violencia entre familiares en 2025, con 17 casos y 20 víctimas -algo por debajo de los últimos años-, "no refleja una reducción real de la violencia doméstica en Jordania", ya que sus causas estructurales persisten y los métodos se vuelven cada vez más violentos.

Entre estos casos, citaron el de una niña que murió por una hemorragia cerebral grave tras sufrir violencia reiterada por parte de sus hermanos, después de que su familia ignorara una recomendación médica de hospitalización urgente.

Días después de que el Tribunal Penal Mayor de Amán imputase por "asesinato premeditado" al hermano de Zania, los padres de la víctima anunciaron que no renunciarían a su "derecho personal".

El Artículo 52 del Código Penal jordano de 1960 recoge el derecho de la parte perjudicada por un delito a otorgar clemencia, es decir, a renunciar a su derecho "personal" para que se suspenda la ejecución de las penas que no sean definitivas, siempre que el inicio de la acción judicial se base en una denuncia privada.

El experto legal Sajer al Jasawneh explicó a EFE que la figura de la clemencia permite al tutor legal o al conjunto de herederos legales de la víctima renunciar a impulsar el proceso penal de forma privada, lo que en el sistema jordano puede implicar importantes reducciones de la condena incluso en el caso de que las instancias judiciales decidan continuar la investigación de oficio.

Por ello, desde Tadamun exigen revisar "la renuncia a los derechos personales", al considerar que favorece la impunidad cuando la violencia machista se da dentro de una misma familia.

El comisionado general de Derechos Humanos de Jordania, Yamal al Shamaileh, afirmó que "no debe haber tolerancia" hacia quienes cometen asesinatos o violencia contra mujeres y niños, sin importar las justificaciones, y subrayó la necesidad de "medidas decisivas y disuasorias".

Sobre la renuncia a los derechos personales, reconoció que, aunque se trata de "un derecho legal", debe de buscarse la fórmula para que no impida la rendición de cuentas de los agresores en casos de violencia intrafamiliar y que no afecte, por ello, a los derechos constitucionales.

Nadine al Nimri, experta en derechos humanos, señaló a EFE que enfrentar los feminicidios en el ámbito familiar requiere "avanzar en tres pilares: legal, procesal y de concienciación comunitaria".

Destacó que, aunque la eliminación de la figura legal del "ataque de ira" para justificar y amparar estos delitos es un avance, la renuncia a los derechos personales sigue generando un desequilibrio entre los derechos de la víctima y los de la familia.

Además, subrayó la necesidad de fortalecer los organismos de protección, mejorar la denuncia de casos y sensibilizar a la comunidad para combatir los estereotipos que perpetúan el silencio sobre la violencia machista ejercida por familiares. EFE

