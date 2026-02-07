Agencias

Zelenski avisa de posible acuerdo entre Rusia y Estados Unidos de 12 billones de dólares

Berlín, 7 feb (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló que la inteligencia de su país le mostró un documento sobre un posible acuerdo de cooperación entre Rusia y Estados Unidos valorado en hasta 12 billones de dólares (unos 10,15 billones de euros).

Zelenski señaló, en unas declaraciones recogidas este sábado por la agencia ucraniana 'Ukrinform', que los servicios de inteligencia de su país le mostraron un documento llamado "paquete Dimitriev" que recogía esas cifras.

"Supuestamente es un paquete de cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia", dijo Zelenski, quien agregó que "Ucrania mostrará su reacción ante esto en caso de que ocurra tal riesgo".

El presidente ucraniano indicó además que, ante la eventualidad de dicho acuerdo, la legislación actual de Ucrania ha de ser respetada.

"Si hay algún acuerdo bilateral entre Rusia y Estados Unidos, los puntos que toquen a Ucrania no pueden contradecir la Constitución de Ucrania, las leyes de Ucrania y no deben discutirse sin Ucrania", apuntó Zelenski.

Representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reunieron en Abu Dabi esta semana en una segunda ronda de negociaciones para avanzar en cómo poner fin a la guerra ruso-ucraniana.

Dicha ronda de negociaciones sólo ofreció como resultado concreto un intercambio de prisioneros. EFE

