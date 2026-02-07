Temas del día de Internacional del sábado 7 de febrero (19:00 GMT)

IRÁN EEUU

Teherán - Irán aseguró este sábado que no renunciará al enriquecimiento de uranio en su territorio en las negociaciones nucleares con Estados Unidos, que retomó ayer, además de negarse a dialogar sobre su programa de misiles, mientras advierte a Washington de que en caso de que lance una guerra sus bases en Oriente Medio serán atacadas.

- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá el próximo miércoles en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar la situación en la que se encuentran las negociaciones con Irán.

UCRANIA GUERRA

Kiev - Rusia continúa atacando infraestructuras ferroviarias y energéticas ucranianas tras una segunda ronda de negociaciones mediadas por EE.UU. en Abu Dabi, que sólo dio como resultado concreto un intercambio de prisioneros.

- El jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que la administración de Donald Trump ha propuesto poner fin a la guerra el próximo mes de junio.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Los palestinos muertos por los ataques israelíes son ya más de 72.000 desde el inicio de la ofensiva del Ejército contra el enclave en octubre de 2023, casi 600 de ellos asesinados durante el alto el fuego vigente desde hace cuatro meses.

- El portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qasim, denunció que "la continua matanza y destrucción en Gaza" por parte del Ejército de Israel "socava el acuerdo de alto el fuego" impulsado por Estados Unidos. "Seguir hablando de un alto el fuego en la Franja de Gaza carece de sentido", agregó.

- Crónica desde Al Ram (Cisjordania) sobre los palestinos que saltan el muro levantado por Israel para buscar trabajo de forma ilegal en Jerusalén y otras ciudades. Por Nuria Garrido (Texto) (Foto) (Vídeo)

- La relatora especial de la ONU Francesca Albanese cree que el plan del Gobierno de Donald Trump para Gaza es lo opuesto a una solución de paz: Es la continuación de una "limpieza étnica" bajo un nuevo disfraz diplomático y por eso, en entrevista con EFE, considera "necesario" crear una coalición alternativa a la llamada Junta de Paz. Por Irene Escudero (Texto) (Foto)

EEUU VENEZUELA

Caracas - Venezuela continúa con su periodo de consultas sobre el proyecto de Ley de Amnistía propuesto por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que se prevé aprobar la semana que viene y podría suponer la liberación inmediata de cientos de presos políticos.

- El cardenal Baltazar Porras acompaña una jornada de oración de familiares de presos políticos que se encuentran en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el Helicoide, en Caracas. (Texto) (Foto) (Video)

- La mayoría de los presos políticos en Venezuela son hombres, pero la lucha por su liberación la llevan principalmente mujeres. Madres, esposas, hermanas e hijas encabezan desde hace un mes vigilias permanentes frente a la cárcel El Rodeo I, cerca de Caracas. (Texto) (Foto) (Video)

CUBA EEUU

La Habana.- El Gobierno cubano empezó a aplicar este sábado el durísimo paquete de medidas de emergencia para afrontar el asedio petrolero de EE.UU., incluida la suspensión de la venta de diésel, el cierre selectivo de oficinas y hoteles, y un fuerte limitación del transporte y los servicios públicos.

EEUU HONDURAS

Miami - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este sábado en su residencia de Mar-a-Lago (Florida) al mandatario de Honduras, Nasry Asfura, en un encuentro de "alto nivel" para definir las prioridades de la relación bilateral en materia de migración, comercio, narcotráfico y seguridad.

HAITÍ CRISIS

Santo Domingo - El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Laurent Saint-Cyr, transfirió hoy sábado el mandato del país al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, a quien le encomendó la misión del Poder Ejecutivo.

PORTUGAL ELECCIONES (previa)

Lisboa - Los portugueses están llamados mañana, domingo, a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país, con el exministro socialista António José Seguro siendo favorito en las encuestas frente al líder de ultraderecha André Ventura, en una votación marcada por el mal tiempo y los temporales.

MÉXICO SARAMPIÓN

Guadalajara (México)- Casa por casa, con módulos de vacunación en plazas públicas y centros comerciales, el estado de Jalisco intenta contener el brote de sarampión que hasta el 3 de febrero sumaba 1.776 casos confirmados, convirtiéndose en el epicentro de los contagios en México, el país con mayor número de casos en toda América.

EEUU MEDIOS

Washington - El anuncio de despidos masivos que afectan al 30 % de la plantilla en The Washington Post, el histórico periódico que destapó el caso Watergate, ha despertado los peores temores en EE.UU. sobre el ocaso del periodismo y los riesgos que esto implica para la libertad de expresión y la democracia en la era Trump. Por Alejandra Clements

SUPER BOWL BAD BUNNY (previa)

San Francisco (EE.UU.) - Bad Bunny se subirá este domingo al escenario más visto del mundo para protagonizar el primer espectáculo en la historia de un Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito que desafía la narrativa cultural latina de EE.UU. en la era más radical del Gobierno de Donald Trump. Por Mikaela Viqueira

EEUU MÚSICA

Miami - La cantante venezolana Evaluna repasa en una entrevista a EFE su reciente sencillo 'Rollitos de papel', que marca un regreso al pasado con su voz como solista en el centro de la pieza.

BENIDORM FEST

Benidorm (España) - Benidorm Fest 2026 despliega la alfombra naranja para el paseo de sus 18 aspirantes a concurso de su quinta edición y la primera desligada de Eurovisión, pero con más inversión en medios y dinero para convertirlo realmente en el gran festival de la música de España.

