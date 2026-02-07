Sorloth regresa a la convocatoria; Barrios, Nico y Johnny Cardoso, bajas

Madrid, 7 feb (EFE).- Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, volvió este sábado a la convocatoria de Diego Simeone para el partido de este domingo contra el Betis, tras el traumatismo cráneo encefálico sufrido hace una semana, mientras que Pablo Barrios, Nico González y Johnny Cardoso son baja por lesión.

El atacante noruego se entrenó este sábado por la mañana por primera vez con el grupo desde el golpe en la cabeza ante el Levante, ya listo para regresar a la competición después de seguir el protocolo de conmoción establecido por los servicios médicos del club rojiblanco durante los últimos seis días.

No están disponibles tres centrocampistas. Ni Pablo Barrios ni Johnny Cardoso, con sendas lesiones musculares, ni Nico González, por una sobrecarga lumbar. Por ello, Simeone ha citado al medio centro del filial de Primera RFEF Javi Serrano, además del portero ya habitual como tercer guardameta, Salvador Esquivel.

La convocatoria está compuesta por 22 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, José María Giménez, Clement Lenglet, David Hancko y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Javi Serrano, Thiago Almada, Álex Baena, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza; el extremo Giuliano Simeone; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Ademola Lookman y Sorloth.