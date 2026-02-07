Representante de ONU-DH dialoga con fiscalía de México sobre protocolos de investigación

Ciudad de México, 6 feb (EFE).- El representante de la ONU-DH en México, el uruguayo, Humberto Henderson, se reunió este viernes con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, para dialogar sobre los protocolos de investigación en materia de personas defensoras, periodistas, desapariciones, feminicidios y sobre la relevancia de trabajar con las fiscalías estatales.

Un comunicado de ONU-DH apuntó que en el encuentro se intercambió sobre cooperación institucional relativa a las capacidades de investigación y protección de los derechos humanos.

En tanto, Godoy informó de la cita con Henderson y precisó que fue para reforzar mecanismos de colaboración.

"Este viernes, me reuní con Humberto Henderson, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU-DH México para refrendar nuestro compromiso con los derechos humanos y establecer mecanismos para trabajar conjuntamente", dijo Godoy.

La fiscal de México dijo que en el encuentro la acompañó Claudia Luengas, consejera general de la FGR, y Mariana Díaz, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos.

En los últimos años, la ONU-DH en México ha expresado su preocupación por la crisis de derechos humanos debido a los altos índices de violencia que se registran en el país con un porcentaje alto de impunidad en feminicidios, más de 110.000 desapariciones de personas y ataques y violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. E