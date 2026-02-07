Recuerdan a los 15 inmigrantes muertos cuando trataban de entrar en España a nado en 2014

Ceuta (España), 7 feb (EFE).- "El racismo mata, pero la memoria resiste" es la consigna más escuchada este sábado en la ciudad norteafricana española de Ceuta en un acto de recuerdo de los 15 migrantes subsaharianos que murieron en la frontera hispanomarroquí el 6 de febrero de 2014 cuando trataban de llegar a nado a España.

Varias organizaciones y asociaciones relacionadas con los derechos humanos organizaron, un año más, un acto en su honor con el lema "Tarajal nunca más. El racismo mata, la memoria resiste".

Debido al fuerte temporal, la manifestación de protesta prevista hasta la playa del Tarajal tuvo que desconvocarse y ser reemplazada por un acto conmemorativo en un espacio cerrado.

Los participantes incidieron en denunciar los discursos de odio y las políticas migratorias "racistas" que, "hoy todavía más, han incrementando su alcance y virulencia, y cuyas ideas se plasman en políticas y pactos internacionales que atentan contra la vida de las personas migrantes y refugiadas que tratan de llegar hasta Europa".

Citaron el caso del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo y "las políticas de externalización de fronteras", según el manifiesto leído en árabe, francés y español.

Además de un camerunés superviviente de la tragedia, ocurrida cuando las fuerzas de seguridad trataban de impedir la entrada de los inmigrantes en España, participaron en el acto de recuerdo varios migrantes subsaharianos acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta.

"Tenemos derecho a tener derechos", "Migrar con dignidad, vivir en igualdad", "No más impunidad, reparación ya", "Fronteras que matan, Gobiernos que callan", podía leerse en las pancartas que llevaban.

Según denunciaron en su momento inmigrantes supervivientes, los agentes les dispararon pelotas de goma y gases lacrimógenos mientras se hallaban en el agua.

En un primer momento esta versión fue negada por autoridades españolas, pero posteriormente el ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, reconoció en el Congreso que sí se habían producido esos lanzamientos, aunque "lejos" de donde estaban los inmigrantes. EFE

